Песков уснул во время выступления Путина в Минске (ВИДЕО)

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

26 июня во время состоявшегося в Минске выступления президента России Владимира Путина на Евразийском экономическом форуме его пресс-секретарь Дмитрий Песков не удержался от сна.

Видео инцидента опубликовал российский Telegram-канал "Смотри". На записи видно, что глаза Пескова почти закрыты, зрачки двигаются как во время фазы быстрого сна. Впоследствии он полностью закрыл глаза. Чтобы избежать скандала, оператор быстро перевел камеру на сцену, чтобы не подставлять пресс-службу Кремля.

Это не первый подобный случай. В 2016 году во время совместной пресс-конференции Путина с президентом Турции Реджепом Эрдоганом Песков засыпал несколько раз, причем однажды чуть не упал со стула.

Засыпание соратников российского президента в его речах — явление не новое. В частности, бывший президент России Дмитрий Медведев неоднократно засыпал прямо во время выступлений Путина. Журналисты внимательно следят за ним, чтобы зафиксировать подобные моменты.

Один из таких случаев произошел в феврале 2023 года во время обращения Путина в Федеральное собрание в Москве. Тогда Медведев облокотился на плечо главы Госдумы РФ Вячеслава Володина, чтобы не упасть со стула.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что разъяренный Путин пригрозил из-за заморозки российских активов в мире. Путин во время визита в Беларусь на новый саммит сделал новое заявление о заморозке российских золотовалютных резервов. Глава Кремля назвал этот шаг "воровством" и сделал угрозу. Его слова цитируют русские пропагандисты.

Путин заявил, что таким образом якобы разовьются региональные платежные системы.

"Объем наших золотовалютных резервов российских заморожений в западных банках. И там постоянно говорят о том, что собираются наши деньги украсть. Как только это произойдет, движение в сторону регионализации платежных систем, безусловно, ускорится и приобретет без всяких сомнений необратимый характер. А это в общем-то полезно для мировой экономики, — сказал он.