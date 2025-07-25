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Песков забился в истерике из-за меморандумов о мире: чем недовольны в Кремле

Российский проект меморандума о перемирии содержит ряд ультимативных требований, о которых в Кремле, похоже, предпочитают не упоминать.

25 июля 2025, 14:10
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Клименко Елена

В Кремле снова жалуются на сложности в переговорах из-за разногласий между украинским и российским проектами меморандумов по прекращению огня, заявил пресс-секретарь российского правителя Владимира Путина Дмитрий Песков.

Песков забился в истерике из-за меморандумов о мире: чем недовольны в Кремле

Фото: из открытых источников

В частности, он отметил, что документы имеют "диаметрально противоположное" содержание. При этом представитель Кремля не уточнил, что российский проект фактически состоит из множества ультимативных требований.

В частности, Москва требует вывода украинских войск из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, официального признания Крыма, Донбасса и так называемой "Новороссии" частью РФ, а также нейтрального статуса Украины.

"Сблизить эти документы сразу невозможно, впереди очень сложная работа", — прокомментировал Песков ситуацию вокруг переговорного процесса.

Напомним, после стамбульских переговоров 23 июля глава российской делегации Владимир Мединский признал, что позиции Киева и Москвы существенно расходятся. По его словам, встреча была посвящена продолжительному анализу проектов меморандумов, которые стороны обменялись ранее.

Несмотря на очередную встречу в Турции, наблюдатели отмечают, что Москва, похоже, больше заинтересована в затягивании дипломатического процесса, чем в реальном прекращении боевых действий. В частности, Sky News отмечает: участие российской делегации в переговорах не является свидетельством искреннего стремления Путина остановить войну.

Как уже писали "Комментарии", Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении обратиться к европейским партнерам с просьбой предоставить финансовую поддержку для повышения денежного довольствия военнослужащих. По его словам, это критически важно для привлечения добровольцев и сохранения боеспособности армии в условиях полномасштабной войны с Россией.



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