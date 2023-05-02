Песков заявил, что немецкое оружие используется на территории России

Спикер Кремля Дмитрий Песков утверждает, что западное оружие, которое союзники Киева предоставили для использования исключительно на территории Украины, было применено на "территории" России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.



Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

1 мая канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что члены НАТО настаивают на использовании поставленного западного оружия только на территории Украины. На это отреагировал представитель Кремля Дмитрий Песков, утверждающий, что оружие НАТО было применено на "территории" Российской Федерации.

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"Во-первых, у Германии нет способа проверить. Во-вторых, оружие, которое Германия поставляет киевскому режиму, уже стреляет по территории России, потому что Донбасс – это российский регион", — говорит российский политик.

Спикер Кремля Дмитрий Песков утверждает, что такими действиями "прямое и косвенное участие" Германии в войне растет.

"Канцлер Германии Шольц должен взять это за свою отправную точку", – утверждает Песков.

Напомним, что ООН и другие международные организации не признают оккупационные власти России на территории Донбасса и других регионов Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинское правительство проголосовало за заявление, где рашизм официально признан государственной идеологией РФ. Теперь Верховная Рада призывает международные организации и правительства стран осудить рашизм.

Также "Комментарии" писали о российских военных, которые ищут причины, чтобы сбежать из аннексированного Крыма. Офицеры армии РФ пишут заявления на перевод в другие регионы России или обращаются к руководству об оформлении отпуска.