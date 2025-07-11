Пресссекретарь российского диктатора Дмитрий Песков публично признал, что некоторые российские медиа переусердствовали с подачей патриотических материалов, и эта тенденция, по его мнению, стала чрезмерной, пишут российские СМИ.

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Песков отметил, что хотя общий курс на патриотизм считается положительным, в ряде случаев он приобретает гипертрофированные формы.

"Стремясь заполнить информационное пространство патриотическим содержанием, некоторые редакции явно перегнули палку", — сказал он, добавив, что в подобных ситуациях уместно вспомнить пословицу о "дураке, который учится молиться".

По словам спикера Кремля, в последние несколько лет в медиа-среде России произошла существенная трансформация: появилась тенденция к доминированию материалов, восхваляющих государство и его лидера. Он признал, что такой контент иногда вытесняет нейтральную или объективную подачу.

В то же время Песков настаивает, что это "движение в правильном направлении", потому что россияне, мол, всегда испытывали глубокое чувство национальной гордости, долгое время не получавшее должного отражения в СМИ. Он также предположил, что часть редакций сознательно избегала подчеркивания положительного имиджа страны, предпочитая скептический тон.

Однако представитель Кремля признал, что такая гиперболизированная информационная политика не может длиться вечно. В будущем, по его словам, возникнет потребность в более взвешенном и разноплановом медиаподходе.

"На определенном этапе общество потребует балансированного освещения — и о проблемах, и о достижениях", — резюмировал Песков.

Кроме того, он отметил, что Кремль проанализирует допущенные в прошлом ошибки и адаптирует информационную стратегию под новые обстоятельства. Также Песков упомянул усилия Вашингтона и лично Дональда Трампа в попытках возобновить диалог с Украиной, добавив, что, несмотря на открытость к контактам, Москва не вычеркнула США из списка "недружественных стран".

Как уже писали "Комментарии", в Кремле продолжают настаивать на том, что динамика в отношениях между Россией и США остается, по их мнению, положительной. С соответствующим заявлением выступил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, прокомментировав текущее состояние двусторонних контактов.