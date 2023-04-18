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Пескову пришлось оправдываться за «прокол» с видео поездки Путина в Украину

Из-за ляпа российских пропагандистов до сих пор неизвестно, когда был Путин в Украине и был ли вообще

сегодня, 14:48 comments1102
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Автор:

Кравцев Сергей

Как передает портал "Комментарии", штатные российские пропагандисты сегодня принялис ь активно распространять видео с якобы поездки российского диктатора Владимира Путина в Украину – на оккупированную территорию Херсонской и Луганской областей. Но все-таки есть в этом хвастовстве и ложка дегтя – Кремль оконфузился с видео вояжа диктатора.

Пескову пришлось оправдываться за «прокол» с видео поездки Путина в Украину

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Выяснилось, что диктатор летал туда, вероятно, перед Пасхой, так как на одном из видео он презентует икону и говорит: "Сейчас вот Пасха будет", хотя Пасха уже прошла. А затем этот ролик оперативно отредактировали, вырезав этот неудобный момент. И вышло: "Сейчас вот Пасха".


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Как всегда, оправдываться перед общественностью заставили пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Он заявил в комментарии радио "Маяк", что поездка Путина состоялась все-таки после Пасхи – 17 апреля.

"Это было вчера. Действительно, президент РФ, когда икону дарил, он сказал, что Пасха у нас. Но дело в том, что Пасха-то у нас отмечается 40 дней. И сейчас тем более Пасхальная неделя. Поэтому это просто ошибочно. Ухватились за эту фразу и сразу и стали делать гипотезы того, чего не было, вот. Эта поездка состоялась вчера", — заявил главный рупор Кремля.

Отметим, ранее мы сообщали, российский диктатор Владимир Путин якобы посетил оккупированные части Херсонской и Луганской областей Украины. Эксперты в эксклюзивном интервью изданию "Комментарии" рассказали, о чём говорят эти визиты.

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