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План Кремля трещит по всем швам: в Госдуме избрали простой путь спасения

Россиянам готовят новую жесткую реальность: какое решение рассматривают в Госдуме

25 февраля 2025, 17:05
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Кречмаровская Наталия

У России не хватает рабочих рук, поэтому российские депутаты нашли выход — принудительно привлечь к некоторым работам солдат-срочников. В Центре противодействия дезинформации пояснили, что таким образом в Госдуме РФ планируется решить проблему рабочей силы на предприятиях ВПК.

План Кремля трещит по всем швам: в Госдуме избрали простой путь спасения

Фото портал "Комментарии"

Депутаты Российской Федерации предложили законопроект, которым работа на оборонном заводе может приравниваться к альтернативной службе в армии.

“Несмотря на заявления российской пропаганды о стремлении к миру, Кремль пытается наращивать производство вооружений, но сталкивается с острой нехваткой рабочих рук. В отличие от наемных рабочих, принудительный труд срочников на альтернативной службе будет стоить российскому бюджету гораздо дешевле. К тому же, это откроет возможности для злоупотреблений и принудительного привлечения любого количества рабочих”, — отметили в Центре.

Напомним, что российские школьники, как писал портал "Комментарии", поразили российских депутатов, возможно даже шокировали. Да так, что в Госдуме приказали немедленно исправить ситуацию. Депутаты РФ возмущены, что российские школьники не понимают, с кем и зачем воюет Россия. Так что в Госдуме требуют от Минобразования сосредоточиться в воспитательной работе среди школьников не на героизации бойцов "СВО", а на пропаганде "преступлений киевского режима". В Центре противодействия дезинформации объяснили ситуацию.

В Центре противодействия дезинформации подчеркнули, что цель россиян – агрессивной пропагандой в школе вырастить новое поколение, полностью преданное властям и готовое дальше воевать с "врагами России".



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Источник: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/13413
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