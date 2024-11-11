Москва планирует объединить свои крупнейшие нефтяные компании, сообщает The Wall Street Journal. Это усилило бы контроль российского диктатора Владимира Путина над мировым энергетическим рынком, и в результате мегакорпорация стала бы второй по производству нефти в мире, уступив только Saudi Aramco.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Как сообщает The Wall Street Journal, план Кремля включает создание мегакорпорации, объединяющей "Роснефть", "Газпром" и независимый "ЛУКойл". Это позволит Кремлю еще больше контролировать экспорт энергоресурсов, особенно в Индию и Китай. Если это произойдет, то прогнозируется рост цен на нефть, поскольку слияние позволит новому гиганту требовать более выгодных условий от международных клиентов.

Идея слияния уже вызвала сопротивление руководителей двух компаний, в частности, "Лукойла", поскольку для поглощения необходимы значительные финансовые вливания для компенсаций акционерам. В своих заявлениях представители "Роснефти" и "Лукойла" отрицали факт переговоров по объединению, отмечая, что это не отвечает интересам их компаний. "Газпром" не ответил на комментарии.

Этот шаг может помочь мобилизовать энергоресурсы для финансирования военных нужд Кремля, ведь нефть и газ обеспечивают около трети российского бюджета и усиливают влияние страны на международной арене. Кроме того, объединение нефтяных активов поможет стабилизировать экономику в условиях западных санкций, отмечают аналитики WSJ.

Когда Путин пришел к власти четверть века назад, он безжалостно реорганизовал фрагментированную постсоветскую нефтяную промышленность, арестовав олигархов и перераспределив власть между своими союзниками. Остальные игроки сохраняют разную степень независимости от правительства, но все они считаются как восприимчивые к решениям Кремля. Однако централизация власти над такими ресурсами также несет риски Путину, поскольку монополизация может привести к чрезмерной концентрации власти в одних руках.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Финляндия бьет тревогу, ведь теневой флот РФ, перевозящий российскую нефть, может создать катастрофу.

Также "Комментарии" писали о европейском лидере, который впервые за 2,5 года позвонил Путину, чтобы дважды поблагодарить его за российский газ.