План Путина рушится: что об этом свидетельствует

Российскую валюту "штормит" — курс рубля значительно колеблется. Особенно российская валюта "пошла вниз" после удара россиян "Орешником" по Днепру. Однако валютные колебания продолжаются. В Центре противодействия дезинформации объяснили, о чем говорит снижение курса национальной валюты РФ.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

В Центре отметили, что курс российского рубля снова полетел вниз. Еще вчера за доллар США давали 98 рублей, а сегодня – уже 108. В ЦПД предположили, что пока идет война, рубль еще не раз будет штормить.

"Недавно российский диктатор Владимир Путин говорил, что оснований для паники из-за курса рубля якобы нет, и уверял россиян, что "все идет по плану". Впрочем, на фоне качелей курса российской валюты создается впечатление, что этот план Путина предусматривает лишь проблемы для российской экономики, — отметили в ЦПД.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал о новом замысле Кремля. Российское правительство планирует рассмотреть пути поддержки украинцев, переехавших в страну-агрессорку.

Путин заявил о необходимости подумать над созданием системы, занимающейся поддержкой людей, приезжающих из Украины и планирующих строить свою жизнь в России. Об этом он заявил в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Также война против Украины, вероятно, становится для России все дороже. Средства на финансирование "военной машины" пытаются находить в "карманах" рядовых россиян. Именно такое решение приняло российское правительство. Планируется перераспределять средства, полученные от уплаты штрафов за нарушение ПДД и повысить сами штрафы.