logo

BTC/USD

26609.23

ETH/USD

1685.79

LTC/USD

66.22

USD/UAH

38.35

EUR/UAH

42.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Планировал вторжение в Украину: какой российский генерал заменит Суровикина
commentss НОВОСТИ Все новости

Планировал вторжение в Украину: какой российский генерал заменит Суровикина

Новый главком ВКС РФ был причастен к ракетным ударам по Украине.

23 августа 2023, 22:05
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

В РФ временно обязанности главы Военно-космических сил РФ на замену уволенному генералу Сергею Суровикину будет выполнять другой военный — генерал-полковник Виктор Афзалов. Некоторое время этот генерал уже был в этой должности.

Планировал вторжение в Украину: какой российский генерал заменит Суровикина

Виктор Афзалов (фото из открытых источников)

Об этом информирует пропагандистское издание РФ "РИА-Новости", указав как источник собственных информаторов. Официального подтверждения этой информации еще нет.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Российские пропагандисты отмечают, что Виктор Афзалов до этого работал в должности первого заместителя Суровикина. Он был в числе высокопоставленных военных, которые планировали и отвечают за организацию полномасштабной войны РФ на Украину. Еще упоминавшийся генерал-полковник числится как ответственный за планирование ударов ракетами по украинской энергосистеме. До этого он известен как командующий 11-й армией ВВС и ВКС.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в России приняли решение в отношении генерала Суровикина . Российский генерал Сергей Суровикин, бесследно исчезший после неудачного мятежа ППК "Вагнер". Был отстранен от должности главнокомандующего Военно-космическими силами России. Такое заявление сделал российский журналист Алексей Венедиктов, ссылаясь на указ Министерства обороны РФ.

В еще одном сообщении журналист сообщил, что 23 августа у матери Суровикина день рождения. Он спросил, дадут ли ему возможность поздравить ее хотя бы по телефону.

Но официальной информации от Минобороны РФ о судьбе Суровикина и его увольнении нет. Еще одна российская журналистка Ксения Собчак заявила, что Суровикина уволили с должности еще 18 августа. У него сейчас нет связи с семьей.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/rian_ru/212913
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!