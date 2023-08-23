Планировал вторжение в Украину: какой российский генерал заменит Суровикина

В РФ временно обязанности главы Военно-космических сил РФ на замену уволенному генералу Сергею Суровикину будет выполнять другой военный — генерал-полковник Виктор Афзалов. Некоторое время этот генерал уже был в этой должности.

Виктор Афзалов (фото из открытых источников)

Об этом информирует пропагандистское издание РФ "РИА-Новости", указав как источник собственных информаторов. Официального подтверждения этой информации еще нет.

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Российские пропагандисты отмечают, что Виктор Афзалов до этого работал в должности первого заместителя Суровикина. Он был в числе высокопоставленных военных, которые планировали и отвечают за организацию полномасштабной войны РФ на Украину. Еще упоминавшийся генерал-полковник числится как ответственный за планирование ударов ракетами по украинской энергосистеме. До этого он известен как командующий 11-й армией ВВС и ВКС.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в России приняли решение в отношении генерала Суровикина . Российский генерал Сергей Суровикин, бесследно исчезший после неудачного мятежа ППК "Вагнер". Был отстранен от должности главнокомандующего Военно-космическими силами России. Такое заявление сделал российский журналист Алексей Венедиктов, ссылаясь на указ Министерства обороны РФ.

В еще одном сообщении журналист сообщил, что 23 августа у матери Суровикина день рождения. Он спросил, дадут ли ему возможность поздравить ее хотя бы по телефону.

Но официальной информации от Минобороны РФ о судьбе Суровикина и его увольнении нет. Еще одна российская журналистка Ксения Собчак заявила, что Суровикина уволили с должности еще 18 августа. У него сейчас нет связи с семьей.

