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Планы Кремля разбились вдребезги: во что на самом деле Путин превратил Россию

РФ не стала лидером Глобального Юга: ЦПД

7 июля 2025, 20:28
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Кречмаровская Наталия

Ставка российского лидера Владимира Путина не оправдалась. БРИКС стал провалом для России. Об этом рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО, лейтенант Андрей Коваленко.

Планы Кремля разбились вдребезги: во что на самом деле Путин превратил Россию

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Он отметил, что Путин не приехал в Бразилию, потому что испугался ареста. Китайский лидер Си, по его словам, даже не попытался делать вид, что ему интересно. А центр внимания заняли прозападные Лула да Силва и Моди.

"Вместо этого Путин произносил пустые тезисы по видеосвязи — о "крахе либеральной глобализации" и "экономическом превосходстве БРИКС над G7". Но дело в том, что по номинальному ВВП страны БРИКС отстают более чем в два раза. И более 60% этой экономики – это один Китай. Россия же в этой коалиции – балласт”, — отметил Коваленко.

По словам руководителя ЦПД, Кремль лжет о "дипломатической победе". Но БРИКС, по его словам, не стал "антизападной осью".

"Он и не станет. РФ не стала лидером Глобального Юга. Она является сырьевым придатком для Пекина, который и дальше торгуется с Западом за выгодный баланс", — убежден Коваленко.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что распространенные продукты в России скоро могут стать роскошью, а обычный борщ сможет себе позволить не каждая семья. Причина – в решениях Кремля, которые ставят рядовых граждан на грань.

В Центре противодействия дезинформации рассказали о проблемах в агропромышленном комплексе РФ, которые продолжают нарастать. Отмечается, что существует угроза дефицита овощей позднего урожая, посевная кампания которых продолжается сейчас. Особенно критическая ситуация в России с семенами моркови, свеклы и картофеля.




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Источник: https://t.me/akovalenko1989/9496
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