Ставка российского лидера Владимира Путина не оправдалась. БРИКС стал провалом для России. Об этом рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО, лейтенант Андрей Коваленко.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Он отметил, что Путин не приехал в Бразилию, потому что испугался ареста. Китайский лидер Си, по его словам, даже не попытался делать вид, что ему интересно. А центр внимания заняли прозападные Лула да Силва и Моди.

"Вместо этого Путин произносил пустые тезисы по видеосвязи — о "крахе либеральной глобализации" и "экономическом превосходстве БРИКС над G7". Но дело в том, что по номинальному ВВП страны БРИКС отстают более чем в два раза. И более 60% этой экономики – это один Китай. Россия же в этой коалиции – балласт”, — отметил Коваленко.

По словам руководителя ЦПД, Кремль лжет о "дипломатической победе". Но БРИКС, по его словам, не стал "антизападной осью".

"Он и не станет. РФ не стала лидером Глобального Юга. Она является сырьевым придатком для Пекина, который и дальше торгуется с Западом за выгодный баланс", — убежден Коваленко.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что распространенные продукты в России скоро могут стать роскошью, а обычный борщ сможет себе позволить не каждая семья. Причина – в решениях Кремля, которые ставят рядовых граждан на грань.

В Центре противодействия дезинформации рассказали о проблемах в агропромышленном комплексе РФ, которые продолжают нарастать. Отмечается, что существует угроза дефицита овощей позднего урожая, посевная кампания которых продолжается сейчас. Особенно критическая ситуация в России с семенами моркови, свеклы и картофеля.



