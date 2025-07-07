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Кречмаровская Наталия
Ставка российского лидера Владимира Путина не оправдалась. БРИКС стал провалом для России. Об этом рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО, лейтенант Андрей Коваленко.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
Он отметил, что Путин не приехал в Бразилию, потому что испугался ареста. Китайский лидер Си, по его словам, даже не попытался делать вид, что ему интересно. А центр внимания заняли прозападные Лула да Силва и Моди.
По словам руководителя ЦПД, Кремль лжет о "дипломатической победе". Но БРИКС, по его словам, не стал "антизападной осью".
Напомним: портал "Комментарии" писал, что распространенные продукты в России скоро могут стать роскошью, а обычный борщ сможет себе позволить не каждая семья. Причина – в решениях Кремля, которые ставят рядовых граждан на грань.
В Центре противодействия дезинформации рассказали о проблемах в агропромышленном комплексе РФ, которые продолжают нарастать. Отмечается, что существует угроза дефицита овощей позднего урожая, посевная кампания которых продолжается сейчас. Особенно критическая ситуация в России с семенами моркови, свеклы и картофеля.