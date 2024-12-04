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Племянница Путина проговорилась и назвала огромное количество "пропавших" солдат РФ

Если достоверно установленное число убитых превысило 80 тысяч, то к ним теперь можно добавить еще 50 тысяч пропавших без вести.

4 декабря 2024, 23:20
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Лиля Воробьева

Российские источники сообщают, что во время круглого стола в Госдуме, посвященного поддержке участников "специальной военной операции" (СВО) и их семей, двоюродная племянница Владимира Путина Анна Цивилева, занимающая должность заместителя министра обороны, озвучила тревожную статистику: около 48 тысяч обращений родственников пропавших без вести солдат.

Племянница Путина проговорилась и назвала огромное количество "пропавших" солдат РФ

Потери РФ в Украине (фото из открытых источников)

Цивилева отметила, что Министерство внутренних дел безвозмездно проводит анализы ДНК родственников для идентификации погибших, но подчеркнула, что это лишь количество обращений, а не самых пропавших. Однако реальная ситуация предполагает, что значительная часть пропавших, скорее всего, уже погибли, поскольку их остатки исследуются для опознания.

"У родственников [пропавших без вести солдат] ДНК мы берем, они сдают бесплатно. У них принимает это МВД — абсолютно безвозмездно, за свой счет делает и также в свою базу вносит, всех родственников, которые к нам обратились. Я уже сказала, 48 тысяч" , – сообщила Цивилева.

Эта информация вызвала заметную обеспокоенность среди представителей Госдумы. Глава комитета по обороне Андрей Картаполов призвал не публиковать эти данные, поскольку они "чувствительны" и не должны фигурировать в итоговых документах.

"Один момент, коллеги. Вот тут вот Анна Евгеньевна цифры называла, в том числе и без вести отсутствующих. Я убедительно прошу, вы этими цифрами нигде не фигурируйте. Это такая, закрытая информация, достаточно чувствительная. И вот когда будем документы составлять итоговые, тоже чтобы эти цифры нигде не были", — сказал Картаполов.

Это заявление подтверждает значительные потери российской армии в Украине, часто замалчиваемые официальной пропагандой. Кроме более 80 тысяч погибших, потери, связанные с пропавшими без вести, поднимают общий показатель жертв российской агрессии до катастрофического уровня.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в траты РФ установили новый рекорд


 



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Источник: https://marmosets-bullfinch-202079.appspot.com/news/2024/12/04/48_tysyach
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