Российские источники сообщают, что во время круглого стола в Госдуме, посвященного поддержке участников "специальной военной операции" (СВО) и их семей, двоюродная племянница Владимира Путина Анна Цивилева, занимающая должность заместителя министра обороны, озвучила тревожную статистику: около 48 тысяч обращений родственников пропавших без вести солдат.

Потери РФ в Украине (фото из открытых источников)

Цивилева отметила, что Министерство внутренних дел безвозмездно проводит анализы ДНК родственников для идентификации погибших, но подчеркнула, что это лишь количество обращений, а не самых пропавших. Однако реальная ситуация предполагает, что значительная часть пропавших, скорее всего, уже погибли, поскольку их остатки исследуются для опознания.

"У родственников [пропавших без вести солдат] ДНК мы берем, они сдают бесплатно. У них принимает это МВД — абсолютно безвозмездно, за свой счет делает и также в свою базу вносит, всех родственников, которые к нам обратились. Я уже сказала, 48 тысяч" , – сообщила Цивилева.

Эта информация вызвала заметную обеспокоенность среди представителей Госдумы. Глава комитета по обороне Андрей Картаполов призвал не публиковать эти данные, поскольку они "чувствительны" и не должны фигурировать в итоговых документах.

"Один момент, коллеги. Вот тут вот Анна Евгеньевна цифры называла, в том числе и без вести отсутствующих. Я убедительно прошу, вы этими цифрами нигде не фигурируйте. Это такая, закрытая информация, достаточно чувствительная. И вот когда будем документы составлять итоговые, тоже чтобы эти цифры нигде не были", — сказал Картаполов.

Это заявление подтверждает значительные потери российской армии в Украине, часто замалчиваемые официальной пропагандой. Кроме более 80 тысяч погибших, потери, связанные с пропавшими без вести, поднимают общий показатель жертв российской агрессии до катастрофического уровня.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в траты РФ установили новый рекорд