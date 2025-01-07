По просьбе диктатора Путина: патриарх РПЦ Кирилл освятил кресты и иконы для российских военных

Патриарх Московского патриархата Владимир Гундяев, известный как Кирилл, по просьбе кремлевского диктатора Владимира Путина провел обряд освящения крестов и икон для русских военных. Это событие произошло 6 января 2025 г. в Храме Христа Спасителя в Москве.

Встреча Путина и патриарха Кирилла. Фото: РБК

Согласно сообщению пресс-службы Московского патриархата, Путин лично посетил храм, где попросил освятить нательные крестики и иконы, которые он намерен подарить российским командующим и военным, участвующим в так называемой "специальной военной операции" на территории Украины. Путин подчеркнул, что эти подарки будут переданы военным, кто выполняет особо важные задачи в зоне конфликта, тем самым подчеркивая важность каждого из них в контексте войны.

Патриарх Кирилл, во время освящения, отметил, что на крестах и иконах будут изображены святые, в частности, образ святого князя Владимира, который является исторической фигурой, собравшей русские земли и ставшей символом защиты Родины. По словам патриарха, это не только символический жест, но и чествование покровителя президента России. Святые образы должны были стать символом поддержки и защиты русских военных, которые находятся в горячих точках на передовой.

Особое внимание было уделено дизайну крестов и икон, которые будут переданы военным. В частности, на некоторых цепочках, прикрепленных к крестам, планировалось выгравировать инициалы президента Путина, что добавляло религиозным атрибутам дополнительного политического подтекста. Эксперты считают, что это может стать попыткой повысить моральный дух русских военных.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что руководитель Русской православной церкви патриарх Кирилл заявил, что в Священном Писании нет осуждений смертной казни. По его словам, наоборот, Божье слово предлагает изолировать, или "убрать" людей, опасных для общества.