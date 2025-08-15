По пути на Аляску Путин решил сделать остановку: заявление Пескова

Российский диктатор Владимир Путин прибыл с региональным визитом в Магадан. После остановки, он отправится на Аляску для участия в саммите с президентом США Дональдом Трампом. Как передает портал "Комментарии", такое заявление для российских СМИ сделал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Главный рупор Кремля отметил, что президент России посетит промышленное предприятие и встретится с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым.

"Направляясь на северо-восток, Путин никогда не упускал возможности заняться региональными делами, так он поступил и в этот раз", — отметил Песков.

После визита в регион, хозяин Кремля отправится на Аляску для участия в саммите с президентом США Дональдом Трампом.

Тем временем, по данным сервиса Flightradar24, в аэропорт Анкориджа на Аляске из аэропорта "Внуково" прибыл самолет Ил-96-300 специального летного отряда "Россия".

Российские пропагандисты уточнили, что борт доставил журналистов кремлевского пула.

Позже в Анкоридж прибыл еще один Ил-96-300 из "Внуково". По сообщениям в росСМИ, борт, предположительно, доставил на встречу министра иностранных дел России Сергея Лаврова и посла России в США Александра Дарчиева.

