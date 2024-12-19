По РФ ударил рой дронов: где россияне проснулись от взрывов, начался пожар

В ночь на 19 декабря и. о. губернатора российской Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что регион якобы атаковало множество беспилотников. Позже российский чиновник сообщил о том, что российские военные насчитали 7 беспилотников, которые якобы были сбиты. Вот только в соцсети начали появляться сообщения о пожаре на НПЗ.

Удар по НПЗ. Фото: из открытых источников

Как отметил Слюсарь, российская ПВО якобы уничтожила 7 дронов: 6 – в Таганроге и один – в Батайске.

Российские паблики предположили, что в Новошахтинске Ростовской области мог быть атакован нефтеперерабатывающий завод.

Позже Юрий Слюсарь подтвердил информацию о пожаре на НПЗ в Новошахтинске.

"В результате атаки БПЛА в Новошахтинске произошло возгорание на Новошахтинском заводе нефтепродуктов", – отметил и. о. губернатора российской Ростовской области.

Читайте также на портале "Комментарии" — предыдущей ночью в Ростове-на-Дону раздалось по меньшей мере 6 взрывов. Об этом сообщал советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко, который мониторит ситуацию.

"Сообщают о пожаре и запахе горения на территории завода Ростсельмаш, занимающегося в том числе модернизацией трансмиссии бронетехники и ее ремонтом. Также местные сообщали об обломках в районе Ростаэртрола – предприятия, производящего вертолеты. Нуждается в дополнительной верификации, но даже на уровне слухов и психологического воздействия — хорошая новость", – отмечал Петр Андрющенко.

Также издание "Комментарии" сообщало – сразу в нескольких областях России раздавались взрывы этой ночью. В Ростовской области РФ было две волны атаки БПЛА. Взрывы звучали на Таганроге и Ростове.

Также сообщалось о попадании в военную базу в районе села Лакедемоновка и хутора Таврический.



