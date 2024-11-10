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Победа Трампа: в Кремле уже увидели "положительные сигналы" и заговорили о соглашении

В Кремле сообщили о сигналах из США, которые для России будут означать возможность налаживания двусторонних отношений

10 ноября 2024, 18:35
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Лиля Воробьева

Пресссекретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Москве видят "положительные" сигналы в связи с избранием Дональда Трампа президентом США, особенно по ситуации с полномасштабным российским вторжением в Украину.

Победа Трампа: в Кремле уже увидели "положительные сигналы" и заговорили о соглашении

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

Отвечая на вопрос, какие сигналы из США могут свидетельствовать для России о перспективе улучшения двусторонних отношений, Песков сказал, что текущие сигналы являются "положительными".

"Трамп во время предвыборной кампании заявлял, что подходит к вопросам через соглашения. Он утверждает, что способен заключить соглашение, которое приведет к миру. По крайней мере, он говорит о мире, а не о конфронтации, и не о желании нанести России стратегическое поражение, что выгодно отличает его от нынешней администрации", – отметил Песков.

В то же время представитель Кремля отметил, что Трамп, по сравнению с администрацией Джо Байдена, "менее предсказуем". Это касается также вопроса, будет ли он придерживаться заявлений, сделанных во время избирательной кампании.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что вскоре от США могут поступить декларации о дате прекращения огня в Украине . Отвечая на вопрос о частично обнародованном СМИ плане новоизбранного президента США Дональда Трампа в отношении Украины, премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул, что такой план, вероятно, лишь на стадии подготовки.

Он прогнозирует, что вне зависимости от результата президентских выборов в Соединенных Штатах, Польша и Европа будут нести гораздо большую ответственность за собственную безопасность в ближайшие месяцы. Дональд Туск подчеркнул, что такой план, вероятно, только на стадии подготовки. По его мнению, в ближайшее время можно ожидать декларации, в частности, о дате прекращения огня, на какой границе он будет действовать, и гарантиях безопасности для Украины.

 



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Источник: https://t.me/zarubinreporter/3413
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