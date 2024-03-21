Победа Украины в войне может спасти саму Россию. О чем речь

В последние два года глобальная общественность слышала ряд прогнозов о том, что дни диктатора РФ Владимира Путина уже подходят к концу, отмечая, что он, видимо, страдает смертельной болезнью, сообщает Politico.

Владимир Путин

Далее, по информации издания, надеялись, что бунт лидера частной военной компании Евгения Пригожина летом 2023 года станет началом конца российского диктатора.

Однако, подчеркивают журналисты, сейчас Путин еще крепче держится у власти, чем когда-либо.

Эксперты издания утверждают, что никакие меры нынешней так называемой российской оппозиции не способны существенно повредить кремлевскому диктатору, несмотря на широкое освещение их шагов в западных СМИ. Хотя, не исключают они, эти действия могут поднять боевой дух оппозиции и вызвать недовольство в Кремле. Однако, указано в материалы, такие действия оппозиционеров не приведут к падению режима Путина или изменению системы управления, которая, как показывают последние опросы местной социологической организаций "Левада-Центра", имеет поддержку большинства россиян с текущим рейтингом одобрения на уровне 86%.

При этом эксперты подчеркивают, что отсутствие серьезных массовых протестов против диктатора Путина внутри России свидетельствует о многом.

Именно поэтому аналитики подчеркивают, что только победа Украины в войне с Россией может навредить диктатуре Путина.

По мнению журналистов Politico, только победа Украины позволит ей свободно выбирать свою судьбу, а также удержит Путина от дальнейшей агрессии – и, возможно, спасет и Россию, поскольку именно это может изменить политическую динамику страны.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что сейчас на территории РФ действуют российские повстанцы , помогающие Украине в войне с РФ.