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Лиля Воробьева
Удивительно было бы, если бы сумасшедший представитель российского МИД не прокомментировал переговоры Украины и РФ в Стамбуле. В лучших традициях Москвы и по методикам Кремля, Захарова принялась объясняться, почему не получается договориться, а потому, что снова виноват Запад. Ее новое заявление цитируют российские СМИ.
Мария Захарова (фото из открытых источников)
По ее словам, Запад подрывом международного права привел ситуацию в Украине к неспособности к сохранению территориальной целостности и мира, написала Мария Захарова.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в МИД Украины рассказали, что РФ потребовала "недопустимые вещи" . В ходе прямых переговоров между Украиной и Российской Федерацией, прошедших в Стамбуле в пятницу, 16 мая, российская сторона выдвинула ряд требований, которые Украина считает абсолютно неприемлемыми для достижения прекращения огня и завершения войны.Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий во время состоявшегося 16 мая брифинга.
Он подчеркнул, что были озвучены многие требования, которые с украинской стороны считаются неприемлемыми. Тем не менее, украинская делегация сохраняла сдержанный подход и уверенно отстаивала официальную позицию Киева.
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