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Почему не удается договориться с РФ: Захарова снова набросилась на союзников Украины

По мнению Захаровой, во всем виноват Запад, а не режим Кремля.

сегодня, 21:15
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Автор:
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Лиля Воробьева

Удивительно было бы, если бы сумасшедший представитель российского МИД не прокомментировал переговоры Украины и РФ в Стамбуле. В лучших традициях Москвы и по методикам Кремля, Захарова принялась объясняться, почему не получается договориться, а потому, что снова виноват Запад. Ее новое заявление цитируют российские СМИ.

Почему не удается договориться с РФ: Захарова снова набросилась на союзников Украины

Мария Захарова (фото из открытых источников)

По ее словам, Запад подрывом международного права привел ситуацию в Украине к неспособности к сохранению территориальной целостности и мира, написала Мария Захарова.

"Как подорвал – вмешиваясь во внутренние дела, путем прямого влияния на внутренние выборы, подкупая чиновников, стимулируя агрессивный национализм, нарушая права человека, милитаризуя Украину", – заявила она.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в МИД Украины рассказали, что РФ потребовала "недопустимые вещи" . В ходе прямых переговоров между Украиной и Российской Федерацией, прошедших в Стамбуле в пятницу, 16 мая, российская сторона выдвинула ряд требований, которые Украина считает абсолютно неприемлемыми для достижения прекращения огня и завершения войны.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий во время состоявшегося 16 мая брифинга.

"У нас богатый опыт переговоров с россиянами от 2014 года. Поверьте, опыта у нас много. Украинская делегация знает, как вести себя в таких ситуациях, как справиться со всеми теми вещами, которые мы можем услышать от российской стороны. Украинская делегация прекрасно справилась, спокойно со всем этим, и наша позиция".

Он подчеркнул, что были озвучены многие требования, которые с украинской стороны считаются неприемлемыми. Тем не менее, украинская делегация сохраняла сдержанный подход и уверенно отстаивала официальную позицию Киева.



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