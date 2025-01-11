Почему новые санкции США называют «адскими»: как они повлияют на экономику РФ

В пятницу, 10 января, Соединенные Штаты объявили о новых, самых жестких санкциях, направленных против экспорта российской нефти. По данным Bloomberg, эти меры оказывают наибольшее влияние на российскую нефтяную торговлю за все время войны. Издание предполагает, что если Дональд Трамп после инаугурации не отменит этих ограничений, они нанесут наиболее серьезный ущерб российскому нефтяному сектору, чем все предыдущие санкции вместе взятые.

Санкции против РФ

Как подчеркивают журналисты, ключевым элементом нового санкционного пакета стали ограничения против компаний "Сургутнефтегаз" и "Газпром нефть". В 2024 году эти две компании экспортировали по морю около 970 000 баррелей нефти ежедневно.

Bloomberg подчеркивает, что теперь заводы в Индии и Китае, занимающиеся переработкой нефти, могут потерять мощных поставщиков, если не отважятся проигнорировать американские санкции. Если предположить, что эти две компании полностью остановят экспорт, это почти 30% морского экспорта России, добавили журналисты.

Дополнительно, Соединенные Штаты ввели санкции против примерно 160 нефтяных танкеров. Bloomberg отмечает, что это существенный шаг, ведь из 39 танкеров, ранее попавших под санкции США, 33 прекратили перевозку грузов полностью. Это гораздо эффективнее, чем санкции Европы, которые не оказывали такого влияния на танкеры.

В то же время санкции против крупнейших российских страховых компаний для нефтяных танкеров — СК "Ингосстрах" и группы "Альфастрахование" — вероятно, будут иметь меньший эффект. Аналитики предполагают, что страхование танкеров будет передано другим компаниям, в том числе малоизвестным фирмам-однодневкам.

При этом известно, что ранее китайские и индийские нефтеперерабатывающие предприятия без труда избегали сотрудничества с российскими танкерами, уже находившимися под санкциями. Однако теперь ограничения распространились на значительную часть "теневого флота", что существенно изменяет ситуацию. Bloomberg отмечает, что эти санкции способны оказать серьезное влияние на российский нефтяной экспорт и усилить давление на экономику России.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Байден дал добро на санкции против РФ, которые поставили Путина в затруднительное положение.



