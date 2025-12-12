Почему Путин блефует: что на самом деле начало происходить в РФ из-за войны

Несмотря на заявления Кремля о "позитивной динамике" на фронте и устойчивом росте экономики, реальная ситуация для России выглядит значительно хуже, пишет The Economist.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Владимир Путин продолжает уверять, что российские войска "продвигаются почти по всем направлениям", а экономика "справляется с вызовами", однако данные из независимых источников показывают обратное.

На линии фронта российское наступление остаётся ограниченным и сопровождается большими потерями. Утверждения о захвате Покровска не соответствуют действительности – украинские силы продолжают удерживать город. Военные блогеры и аналитики называют наступление "медленным и бесславным", отмечая отсутствие стратегических прорывов.

Параллельно Россия сталкивается с самым тяжёлым экономическим периодом за всё время полномасштабной войны. Доходы от нефти и газа сократились на 22% за год, бюджетный дефицит приближается к 3% ВВП, а власти вынуждены активно занимать внутри страны, что только разгоняет инфляцию. Одновременно нарастает налоговое давление. Почти половина бюджета уходит на армию, ВПК и силовые структуры. Экономист Александра Прокопенко отмечает, что такая модель делает экономику "занятой, но бедной". Уже к 2026 году негативные последствия, по её словам, станут очевидными.

Рост недовольства фиксируется и среди россиян. Социологические опросы показывают: число тех, кто заявляет об ухудшении материального положения, втрое превышает количество респондентов, говорящих об улучшении. Поддержка войны остаётся преимущественно формальной и основанной на страхе, а многие считают, что их окружение выступает против её продолжения. Исследования свидетельствуют: 88% россиян хотят завершения войны, но лишь 47% верят, что это сделает Путин.

Даже отношение к ветеранам стремительно меняется: только 40% опрошенных считают их героями, тогда как большинство видит в них либо жертв, либо источник социальных проблем.

Несмотря на это, Кремль не демонстрирует готовности к поиску мира. Напротив, усиливаются репрессии и информационный контроль. Эксперты отмечают, что зависимость экономики от военного производства делает окончание войны рискованным шагом для режима, который опасается как экономических последствий, так и внутренней нестабильности.

