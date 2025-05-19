Почему Путин до сих пор убежден, что сможет захватить Украину и свергнуть власть в Киеве

Между Украиной и Россией продолжаются обсуждения возможного прекращения огня. Однако российский диктатор Владимир Путин демонстрирует нежелание идти на мирные договоренности, стремясь заключить перемирие исключительно на собственных условиях. Об этом, в частности, отметил полковник британской армии в отставке Филипп Ингрем.

Владимир Путин

По его словам, Россия требует времени для отдыха, восстановления армии и мобилизации дополнительных сил. Путин также хочет собрать технику, боеприпасы и снаряжение, но на условиях, чтобы Украина не делала то же самое.

По мнению Ингрема, Путин не стремится завершить войну из-за заморозки конфликта. Диктатор все еще наивно верит, что сможет полностью захватить Украину и свергнуть действующую власть в Киеве. Этот подход свидетельствует о поддержке его идей со стороны ближайшего окружения, боящегося выражать несогласие.

При этом российская элита не проявляет массового протеста против политики Кремля. Некоторые олигархи хотели бы вернуться в бизнес, чтобы восстановить свое состояние и роскошную жизнь на Западе, но понимают, что это возможно только после завершения войны на условиях Путина.

По словам Ингрема, Путин и его войска измотаны, однако политически диктатор все еще держится. Жители Москвы и Санкт-Петербурга пока не почувствовали подлинного удара войны, поскольку основные потери несут бедные регионы страны.

Впрочем, если до конца 2025 г. экономическая ситуация ухудшится, это может изменить настроение даже в центральных регионах России. Украинские удары по инфраструктуре и нефтяным объектам привлекают внимание общества и вызывают новые вопросы.

Филипп Ингрем прогнозирует, что Путин окажется на грани возможностей наступательных действий в период с начала до конца 2026 года. Это станет так называемой "точкой кульминации". Если Украина нарастит производство вооружения, это приведет к серьезным изменениям не только на поле боя, но и внутри самой России.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что у Путина программа максимум и минимум в отношении Украины.



