Поздравление Дональда Трампа с победой на выборах и вступление в должность кремлевского диктатора Владимира Путина является проявлением подхалимства, об этом в эфире 24 канала сказал бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко.

Владимир Путин

По словам дипломата, все превосходство и надменность российского президента внезапно исчезли. При этом он напомнил, что ранее кремлевская пропаганда отмечала, что Путин не будет делать первых шагов, демонстрируя безразличие к ситуации. Однако, как показали события, он первым изъявил инициативу, выразив желание встретиться с Трампом, и теперь вынужден ждать, когда американский лидер определит дату и время переговоров.

Огрызко подчеркнул, что это указывает на то, что Путин отдает себе отчет в том сложном положении, в котором оказалась его страна.

При этом дипломат подчеркнул, что у Запада есть все возможности убедить Трампа в его сильных позициях, и в таком случае Россия окажется в критической ситуации. Огрызко убежден, что Трамп не сможет заключить договоренности с Путиным без ведома Запада и Европы, поскольку такие схемы уже не работают. В 2014 году Запад еще не осознавал в полной мере угрозу, однако теперь ситуация стала очевидной, и попытки обойти европейских партнеров не увенчаются успехом, добавил эксперт.

"При всей экстравагантности Трампа, он так или иначе все равно вынужден будет это учитывать. Так же, как это будут делать его помощники и ключевые политические фигуры, которые будут изучать все последствия возможных шагов. Поэтому, думаю, что звонок состоится, какой-то разговор тоже , а до реальных результатов еще очень далеко", – подчеркнул Огрызко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Российский диктатор Владимир Путин выступил на заседании Совбеза и поздравил новоизбранного президента США Дональда Трампа со вступлением в должность.



