Почему Путин первым начал диалог с Трампом: на что это указывает

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Поздравление Дональда Трампа с победой на выборах и вступление в должность кремлевского диктатора Владимира Путина является проявлением подхалимства, об этом в эфире 24 канала сказал бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко.
Владимир Путин
По словам дипломата, все превосходство и надменность российского президента внезапно исчезли. При этом он напомнил, что ранее кремлевская пропаганда отмечала, что Путин не будет делать первых шагов, демонстрируя безразличие к ситуации. Однако, как показали события, он первым изъявил инициативу, выразив желание встретиться с Трампом, и теперь вынужден ждать, когда американский лидер определит дату и время переговоров.
Огрызко подчеркнул, что это указывает на то, что Путин отдает себе отчет в том сложном положении, в котором оказалась его страна.
При этом дипломат подчеркнул, что у Запада есть все возможности убедить Трампа в его сильных позициях, и в таком случае Россия окажется в критической ситуации. Огрызко убежден, что Трамп не сможет заключить договоренности с Путиным без ведома Запада и Европы, поскольку такие схемы уже не работают. В 2014 году Запад еще не осознавал в полной мере угрозу, однако теперь ситуация стала очевидной, и попытки обойти европейских партнеров не увенчаются успехом, добавил эксперт.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Российский диктатор Владимир Путин выступил на заседании Совбеза и поздравил новоизбранного президента США Дональда Трампа со вступлением в должность.
Новости