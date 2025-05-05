Почему Путин впервые заговорил о преемнике: что началось в России

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что постоянно думает о преемнике и наверняка будет избрано несколько претендентов, а затем начнется что-то похожее на кастинг. Известный украинский политолог Вадим Денисенко объяснил, что могло стать катализатром такого заявления и реально ли диктатор мог задуматься о преемнике.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Прежде всего, мы должны исходить из того, что в ближайшее время никакого преемника не будет. Во-вторых, Путин по-прежнему видит свою главную политическую роль исключительно как единственно возможного арбитра. В-третьих, такие заявления делаются по двум причинам или по неуверенности и паранойе или это "трюк" Сталина или Мао для того, чтобы окружение начало просить его остаться и никуда не уходить. А параллельно он будет "проверить на вшивость "окружения", – отметил политолог.

По его словам, российское общество давно "беременное" идеей преемника. Наши социологические исследования показали, что более половины населения есть страх, что Путин умрет и не назначит преемника, а треть считает, что преемник есть, но им пока его не покажут, потому что "еще рано". Но, конечно, мнение народа Путину мало интересно в этом вопросе. Главная причина заявления о преемнике, судя по всему, связана исключительно с элитными играми.

При этом Вадим Денисенко отмечает, что пока никакого транзита власти нет и Владимир Путин не собирается искать реального преемника, однако тем не менее, игру он уже начал.

"Так что жвачка о новом Путине запущена. Ну, а нам нужно помнить: наша самая большая угроза – отсутствие другой идеологии, чем идеология русского мира. 98-99% россиян, включая аполитичные и "хорошие", в той или иной степени адепты именно этой идеологии", – отметил эксперт.

Читайте на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин заявил, что "постоянно думает" о своем преемнике, который заменил бы его, как руководителя России. Глава Кремля впервые за долгое время публично поднял тему своего преемника, но избегал конкретики, подчеркнув, что окончательный выбор якобы зависит от "русского народа".



