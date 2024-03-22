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Почему Путину выгоден теракт в Москве: объяснение эксперта

Терактом в "Крокусе" российский диктатор оправдает новую мобилизацию и усиление репрессий

сегодня, 22:49
Автор:
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Марьян Ощановский
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По мнению политической журналистки Татьяны Даниленко, за расстрелом людей в концертном зале в Москве стоит Кремль и лично Владимир Путин.

Почему Путину выгоден теракт в Москве: объяснение эксперта

В РФ неизвестные устроили стрельбу в концертном зале. Фото из открытых источников

"Путин – чистый маньяк. 1000%, что теракт в Москве организован Кремлем. Это проверенный десятилетиями политический инструмент Путина. С его помощью он выбрался в 1999 году, повышал ставки во внутренней политике и организовывал геноцид чеченского народа в начале 2000-х. США и Великобритания еще 8 марта точно знали, что это произойдет. Очевидно, существует какой-то цифровой след, свидетельствующий о готовящемся теракте", — написала Даниленко в соцсети.

Журналистка считает, что с помощью массового убийства своих граждан Путин решит множество вопросов — обоснует новую мобилизацию, выжжет политическое поле до уровня Северной Кореи, развяжет руки для новых военных преступлений в Украине и за ее пределами.

Как известно, в России неизвестные люди в камуфляже открыли огонь в концертном зале "Крокус сити холла", находящемся на северо-западе Москвы. В результате теракта погибли по меньшей мере 40 человек и более 100 получили ранения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на третьем году войны украинские власти столкнулись с серьезным кадровым кризисом и кризисом политического управления, считает политический эксперт Константин Матвиенко. Эксперт убежден, что в действующем парламенте можно еще сформировать коалицию народного доверия, которая подготовит правительственную программу, подпишет коалиционное соглашение и сформулирует видение политического будущего Украины.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что опыт войн 20 века свидетельствует о том, что молодые люди должны участвовать в боевых действиях, заявил заместитель Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. По его мнению, 27 лет – абсолютно неадекватный возраст мобилизации, который нужно изменить. Он отметил, что после войны у молодежи будет достаточно опыта, амбиций, сил и моральных прав, чтобы брать на себя ответственность за руководство государством.



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Источник: https://www.facebook.com/tdanylenko/posts/pfbid02UhG4eWuv5oEynW9GNskhrJoCHE82XHvgCN2Gc8gFE3VuAzhvpjKREtkBU5AuDe4ml
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