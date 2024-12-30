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Почему российский правительственный борт летал в США: неожиданное объяснение

Вероятно, посетивший США правительственный борт России выполнял «специфические» задачи

30 декабря 2024, 17:35
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Ткачик Олеся

Российский правительственный самолет Ил-96-300 провел два дня в США, посетив Нью-Йорк и Вашингтон. Официальное объяснение МИД России о "ротации дипломатов" вызывает сомнения, отметил в эфире 24 канала ведущий канала "Ходорковский Live" Сергей Асланян.

Почему российский правительственный борт летал в США: неожиданное объяснение

Россия и США

По словам Марии Захаровой, представительницы МИДа России, рейс был связан с очередной заменой работников российских посольств. Однако использование спецборта для таких целей выглядит маловероятным. Как правило, самолеты Ил-96-300 применяют для перевозки высокопоставленных должностных лиц или выполнения важных служебных задач.

Асланян считает, что для проведения даже секретных переговоров между странами существует множество безопасных средств связи. Так что вряд ли спецборт использовали для этой цели. Существуют предположения, что самолет перевозил: секретные материалы, военные документы, дипломатическую почту, оружие, наркотики или наличные для резидентуры.

"Бывает так, что спецбортом тебе нужно везти все виды контроля и досмотра. Когда майор едет на ротацию в посольство, он не везет с собой "Новичек", пистолет и пачки валюты, которые в Москве напечатали им на карманные расходы. Все это как раз можно перевезти бортом, который никто не будет осматривать. На таком спецрейсе даже людей может не быть", — подчеркнул эксперт.

Посольства России в разных странах, в том числе в США, выполняют функции разведывательных центров. Американская сторона внимательно проверяет такие рейсы, однако, вполне вероятно, что скрытые грузы все же попадают в страну.

Официальное заявление России о перевозке новых работников посольств выглядит неправдоподобно, ведь спецборт используется для более важных и специфических задач.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что есть предположение, что спецборт РФ мог использоваться для доставки делегации на переговоры.




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Источник: https://24tv.ua/spetsbort-rosiyi-2-dni-buv-ssha-shho-naspravdi-perevozili-litakom_n2718496
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