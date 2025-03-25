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Почему скорого мира не будет: раскрыто три пункта, которыми руководствуется Путин на переговорах

Политолог, бывший нардеп Вадим Денисенко считает, что Путин откровенно тянет время в переговорах с американцами

сегодня, 08:30
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Кравцев Сергей

Логика действий россиян на переговорах в Саудовской Аравии сводится к формуле: предлагать многое, просить невозможное, тянуть время. Как это работает у себя в Facebook, объяснил экс-нардеп, политолог Вадим Денисенко.

Почему скорого мира не будет: раскрыто три пункта, которыми руководствуется Путин на переговорах

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Первый пункт сводится к тому, что Путин предлагает американцам целый ряд высокомаржинальных сделок.

"Предложение РФ сводится к тому, что американцам предлагают не просто войти в добычу и разработку Арктики. Им отдают посредничество в торговле подсанкционными товарами в недружественных странах, прежде всего ЕС. При этом Путин решил подыграть логике Трампа. И потому он готов говорить, как говорится, даже о частях в Росатоме и Роскосмосе. И это главный фактор давления на Трамп. На кону десятки миллиардов долларов по году", – отметил Денисенко.

По словам Вадима Денисенко, второй пункт состоит в том, что в обмен Путин просит две вещи: снятие санкций и признание российскими украинских территорий. И параллельно тянет время. Это делается для того, подчеркивает эксперт, чтобы россияне успели провести еще летнюю военную кампанию. В Кремле считают, что Украина не устоит. К тому же это последняя кампания, которая возможна без мобилизации.

"Путину нужно подготовить Россию к мирной жизни и особенно нужно закрыть вопрос с возможным молчаливым сопротивлением 30-35% ура-патриотов, которые уже являются скелетом антипутинского ура-патриотического меньшинства. Но меньшинства, теоретически, готового к агрессии. Он готовится к тому, что Трамп споткнется. И его главная внешняя игра – нужно одновременно и США в Китае перед их предстоящими переговорами. Это тот внешнеполитический фактор, на который мы должны особо обратить внимание. И здесь поле игры – мир", – отметил Вадим Денисенко.

Он добавляет, что главным является третий пункт – быстрого мира не будет, его вероятность низкая, но кроме военной и дипломатической кампании нам явно не хватает информационной кампании в США "Путин манипулирует Трампом".

Дело в том, что у Путина есть до двух месяцев, когда он может тянуть время и найти такие точки влияния на Трампа, которые позволят последнему закрыть глаза на манипуляции. Долго тянуть время будет нереалистично – это станет слишком заметным. И у Трампа будет два варианта – либо вводить санкции против России, либо переключиться на что-нибудь другое. Нам нельзя допустить переключение на что-то другое", – подытожил политолог.

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