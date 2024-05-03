Почему союз Китай-РФ выгоден обоим: объяснение эксперта

После вторжения в Украину Россия окончательно упустила шанс стать вторым полюсом двухполярного мира, к чему всегда стремилась. На этой позиции в последние годы закрепился Китай, считает политический эксперт Валерий Клочок.

Китай и РФ остаются стратегическими партнерами. Фото из открытых источников

Вместе с тем, отмечает политолог, пока рано списывать РФ, которая, несмотря на ощутимые потери в Украине, сохраняет немалый запас прочности.

"Не стоит недооценивать возможности России, которая делает все возможное, чтобы оставаться на острие событий. И в этом ей, в частности, помогает Китай, который подпитывает российский ВПК, помогает восстанавливать военный потенциал и наращивать производство снарядов. В РФ по-прежнему сохраняется значительный запас прочности. Свои расходы Кремль частично покрывает из стабилизационного фонда благосостояния, ощутимо "похудевшего", но все же выручающего российскую экономику. Также Россия продолжает получать немалые доходы от экспорта нефти, в частности в Китай", — рассказал Валерий Клочок.

По словам политолога, Россия до сих пор пытается быть важным геополитическим игроком на евразийском континенте, что четко демонстрируют последние события в Грузии и Молдове, на политику которых продолжает влиять Кремль.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на востоке Украины российские захватчики медленно, но уверенно продвигаются на протяжении последних недель. Издание Reuters в своем репортаже рассказывает, что ВСУ хотели бы сделать больше для того, чтобы остановить окупантов, однако не имеют достаточно снарядов для отражения российских атак. Украинские подразделения ожидают поставок боеприпасов после того, как на прошлой неделе был одобрен новый пакет помощи от США на $61 млрд.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что американская помощь на сумму $61 млрд стала спасительным кругом для Украины, однако этого недостаточно, чтобы Россия отказалась от продолжения войны. Для прекращения войны на выгодных условиях Украина должна сделать гораздо больше, чем получать очередные пакеты военной помощи. Если Украина хочет предотвратить победу России в долгосрочной перспективе, ей понадобится комплексная стратегия. Это означает обучение, оснащение и мобилизацию новых сил.