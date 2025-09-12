Почти не управляет Чечней и пользуется мочеприемником: появились новые подробности о здоровье Кадырова

Здоровье лидера Чечни Рамзана Кадырова резко ухудшается — ему тяжело передвигаться, и он вынужден пользоваться мочеприемником. Об этом сообщает novayagazeta .

Рамзан Кадыров (фото из открытых источников)

1 сентября телеграмма-канал "ВЧК-ОГПУ" обнародовал отрывок официальной съемки визита Кадырова в грозненский Центр образования и добавил комментарий: "По словам нашего источника, он не мог ходить. Совершенно. Ровно несколько шагов сделать не получалось. Стоял тоже с большим трудом. Постоянно нужна была помощь".

В публикации отмечается, что первый за месяц сюжет с участием главы Чечни телеканал региона показал 4 августа. Вместе с мэром Грозного он проверял ход строительства ряда городских объектов, среди которых один из ключевых для Кадырова проектов и крупнейший на Северном Кавказе жилой комплекс — микрорайон имени Путина.

В тот день кортеж Кадырова прибыл на строительные площадки уже к вечеру. За рулем автомобиля, в котором ехал глава Чечни, находился мэр города Хас-Магомед Кадыров, а сам Рамзан сидел рядом на пассажирском месте. Хотя обычно его снимают сразу несколько операторов, кадры моментов, когда он выходит или садится в машину, давно не попадают в готовые сюжеты. Чаще всего его показывают по грудь или в полный рост только издалека.

Все чаще в выпуски включают статические фрагменты, где он почти не двигается, а в динамических сценах камера в основном сосредотачивается на собеседниках Кадырова или на объектах строительства. Даже за несколько секунд, когда его показывают в движении, заметно, что он передвигается очень медленно, у него изменилась походка, движения стали ограниченными.

Что касается здоровья, то за последний год Кадыров заметно похудел. Сейчас он носит широкие брюки и длинные, свободные свитера или рубашки, закрывающие фигуру до середины бедра. Издание объясняет это проблемами со здоровьем.

При этом ФСБ тщательно контролирует состояние Кадырова, получая данные через агентов в ближайшем круге. Это связано с тем, что он неоднократно игнорировал указания врачей в Москве, занимался самолечением, что не раз приводило к кризисным моментам.

"Кадыров еще совсем не стар. Ему очень сложно смириться со своей болезнью и с теми ограничениями, которые предполагает лечение, – сказал источник. – Его болезнь неизлечима и прогрессирует, хотя он получает столь высококвалифицированную помощь, насколько это возможно в России. Но сопутствующие побочные эффекты очень тяжелы и, если не слушаться врачей, они могут убить быстрее, чем основное заболевание. Кадырову регулярно проводят диализ, весь его рабочий график теперь "пляшет" от этой процедуры. Но в феврале был очередной кризис, после чего ему поставили нефростому (дренаж, помогающий выводить из почек мочу – Ред.)".

