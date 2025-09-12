Почти не управляет Чечней и пользуется мочеприемником: появились новые подробности о здоровье Кадырова

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Здоровье лидера Чечни Рамзана Кадырова резко ухудшается — ему тяжело передвигаться, и он вынужден пользоваться мочеприемником. Об этом сообщает novayagazeta .
Рамзан Кадыров (фото из открытых источников)
1 сентября телеграмма-канал "ВЧК-ОГПУ" обнародовал отрывок официальной съемки визита Кадырова в грозненский Центр образования и добавил комментарий: "По словам нашего источника, он не мог ходить. Совершенно. Ровно несколько шагов сделать не получалось. Стоял тоже с большим трудом. Постоянно нужна была помощь".
В публикации отмечается, что первый за месяц сюжет с участием главы Чечни телеканал региона показал 4 августа. Вместе с мэром Грозного он проверял ход строительства ряда городских объектов, среди которых один из ключевых для Кадырова проектов и крупнейший на Северном Кавказе жилой комплекс — микрорайон имени Путина.
В тот день кортеж Кадырова прибыл на строительные площадки уже к вечеру. За рулем автомобиля, в котором ехал глава Чечни, находился мэр города Хас-Магомед Кадыров, а сам Рамзан сидел рядом на пассажирском месте. Хотя обычно его снимают сразу несколько операторов, кадры моментов, когда он выходит или садится в машину, давно не попадают в готовые сюжеты. Чаще всего его показывают по грудь или в полный рост только издалека.
Все чаще в выпуски включают статические фрагменты, где он почти не двигается, а в динамических сценах камера в основном сосредотачивается на собеседниках Кадырова или на объектах строительства. Даже за несколько секунд, когда его показывают в движении, заметно, что он передвигается очень медленно, у него изменилась походка, движения стали ограниченными.
Что касается здоровья, то за последний год Кадыров заметно похудел. Сейчас он носит широкие брюки и длинные, свободные свитера или рубашки, закрывающие фигуру до середины бедра. Издание объясняет это проблемами со здоровьем.
При этом ФСБ тщательно контролирует состояние Кадырова, получая данные через агентов в ближайшем круге. Это связано с тем, что он неоднократно игнорировал указания врачей в Москве, занимался самолечением, что не раз приводило к кризисным моментам.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Кадыров назвал новое условие для окончания войны в Украине . Чеченский лидер Рамзан Кадыров предложил свои условия для окончания войны в Украине. По его словам, мир может наступить только тогда, когда Украина войдет в Россию. В противном случае Кадыров призывает к продолжению боевых действий.Рамзан Кадыров в интервью пропагандистскому ресурсу "РИА Новости" подчеркнул, что остановка боевых действий в нынешних условиях для России "невыгодна". По его словам, у войны России против Украины есть "четкие задачи", среди которых чеченский боевик назвал "гарантию безопасности" для РФ.