На территории воинской части в Подмосковье произошел сильный пожар. В итоге, полностью выгорела площадь в 1,2 тысячи квадратных метров. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает российское пропагандистское информагенство ТАСС.

Пожар. Фото: из открытых источников

В российском МЧС рассказывают, что огонь на воинскую часть перебросился с жилого дома, расположенного неподалёку, где загорелась кровля. Огонь охватил здание, где проживали срочники. Благодаря оперативным действия спасателей пожар удалось локализировать. Информации о пострадавших нет.

"Возгорание произошло "в жилом доме по адресу улица Восточная, напротив дома 33. К моменту прибытия пожарных дымилась кровля. В тушении приняли участие 37 человек и девять единиц техники", — говорится в сообщении.

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