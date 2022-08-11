Под Москвой горит военная часть: подробности

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Кравцев Сергей
На территории воинской части в Подмосковье произошел сильный пожар. В итоге, полностью выгорела площадь в 1,2 тысячи квадратных метров. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает российское пропагандистское информагенство ТАСС.
Пожар. Фото: из открытых источников
В российском МЧС рассказывают, что огонь на воинскую часть перебросился с жилого дома, расположенного неподалёку, где загорелась кровля. Огонь охватил здание, где проживали срочники. Благодаря оперативным действия спасателей пожар удалось локализировать. Информации о пострадавших нет.
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