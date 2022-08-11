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Под Москвой горит военная часть: подробности

Огонь охватил площадь в 1,2 тысячи квадратных метров, загорелась казарма, где проживали срочники

сегодня, 09:15
Автор:

Кравцев Сергей
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На территории воинской части в Подмосковье произошел сильный пожар. В итоге, полностью выгорела площадь в 1,2 тысячи квадратных метров. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает российское пропагандистское информагенство ТАСС.

Под Москвой горит военная часть: подробности

Пожар. Фото: из открытых источников

В российском МЧС рассказывают, что огонь на воинскую часть перебросился с жилого дома, расположенного неподалёку, где загорелась кровля. Огонь охватил здание, где проживали срочники. Благодаря оперативным действия спасателей пожар удалось локализировать. Информации о пострадавших нет.

"Возгорание произошло "в жилом доме по адресу улица Восточная, напротив дома 33. К моменту прибытия пожарных дымилась кровля. В тушении приняли участие 37 человек и девять единиц техники", — говорится в сообщении.

Читайте также на портале "Комментарии" — на фоне российских угроз подорвать заминированную Запорожскую атомную электростанцию все больше опасений, что Кремль, не добившись своих целей в Украине, может пойти на полное безумие. Весь мир видит, что Россия использует Запорожскую АЭС для ядерного шантажа Украины и нападения на украинские города. В ООН в очередной раз обеспокоены. Как может дальше развиваться ситуация и зачем России Запорожская АЭС? Свое мнение об этом высказали эксперты.

Также издание "Комментарии" сообщало — что-то пошло не так: Кремль снова переносит "референдумы" об аннексии. Такую информацию представили в новом отчете Института изучения войны.

Ранее "Комментарии" писали – "Украину уже поделили": оккупанты пытаются внушить людям, что независимой страны уже нет и ряд областей отошел Польше и России.




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