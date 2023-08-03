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Под Москвой горит завод: подробности

Под Москвой начался сильный пожар на аккумуляторном заводе

сегодня, 15:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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В Подмосковье, в Воскресенске, начался пожар на аккумуляторном заводе. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Под Москвой горит завод: подробности

Под Москвой произошел масштабный пожар. Фото: из открытых источников

"Пожар начался на аккумуляторном заводе в Воскресенске. Предварительного взрыва не было", — говорится в сообщении.


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Как сообщается, огнем охвачен цех по производству кислородных аккумуляторов. Пожару присвоен второй ранг опасности. Проводится эвакуация. Спасатели уже выехали на место.

Местные жители начали выкладывать в сеть фото и видео с места пожара. На кадрах видно, как в небо поднимаются клубы дыма. "Гриб" от пожара видно на довольно солидное расстояние.

Отметим, в последнее время в Москве и Подмосковье довольно час то что-то горит и взрывается, а от недавнего времени столицу РФ атакую неустановленные беспилотники. Всерьез встревожила москвичей атака беспилотников 24 июля. Тогда взрывы слышали в разных районах Москвы.                                                                                                                                           

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Также издание "Комментарии" сообщало – Россия продолжает ракетные удары по Украине. Чаще стало прилетать и на временно оккупированные территории (вчера, к примеру, был удар по зданию МВД в Донецке), а также непосредственно по российской территории (прилеты по Ростовской области). Что можно сказать о ракетной и дроновой войне последнего времени? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.




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Источник: https://t.me/breakingmash/46543
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