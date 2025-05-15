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Поедет ли Путин в Стамбул на переговоры: в Кремле дали окончательный ответ

Путин отказался от прямых переговоров с Зеленским в Стамбуле 15 мая.

сегодня, 12:15
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Автор:
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Slava Kot

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не будет участвовать в переговорах в Стамбуле, куда прибыл президент Украины Владимир Зеленский для прямых переговоров с российским диктатором.

Поедет ли Путин в Стамбул на переговоры: в Кремле дали окончательный ответ

Путин отказался от переговоров с Зеленским в Стамбуле

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков получил вопрос от российских журналистов, поедет ли Владимир Путин на переговоры в Стамбул.

"Нет", — коротко и утвердительно ответил Песков.

Это первый официальный ответ из Кремля, что Владимир Путин не согласился принять участие в переговорах в Турции. Ранее Песков и другие российские чиновники избегали прямого ответа на визит Путина в Турцию.

Напомним, что в Кремле заявили о готовности возобновить переговоры с Украиной в рамках стамбульского формата. В ответ Владимир Зеленский обратился к Путину и заявил, что готов с ним провести прямые переговоры в Стамбуле 15 мая.

Однако Россия отправила в Турцию делегацию более низкого уровня для переговоров с Украиной. Как пояснил Зеленский, решение по дальнейшим переговорам будет принято на основе приехавших со стороны РФ в Стамбул.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп неожиданно отреагировал на отсутствие Путина на переговорах в Стамбуле. В своем заявлении президент США фактически оправдал российского диктатора.

Также "Комментарии" писали о том, что переговоры в Стамбуле складываются так, как планировал Путин. Однако в этой ситуации Украина не виновата. Она возникла из-за президента США Дональда Трампа и отсутствия лидеров Европы ввести санкции против РФ после ультиматумов о прекращении огня.





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