Поездка в один конец: почему Путин боится вызжать из России

В июле 2025 года Владимир Путин должен был приехать на саммит БРИКС в Бразилии. Однако российский диктатор вместо собственного присутствия отправил туда своих представителей. Как указывает Forbes, причиной тому стал ордер на арест Путина, изданный Международным уголовным судом (МУС).

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина по обвинению в военных преступлениях, в частности, в незаконном вывозе украинских детей. С тех пор 125 государств-членов МУС имеют юридическое обязательство задержать его, если он прибудет на их территорию. Этот список включает большинство стран Европы, Африки, Латинской Америки, а также часть Азиатско-Тихоокеанского региона.

"Любая авиационная авария, которая заставит самолет Путина приземлиться в Париже, Стокгольме или Сиднее, может превратить его путешествие на билет в один конец в Гаагу", — отмечает Forbes.

Путин должен был принять участие в саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро в июле 2025 года. Но вместо ожидаемой демонстрации многополярности мира событие стало очередным напоминанием о международной изоляции России. Как сообщает Forbes, Кремль оказывал давление на президента Бразилии Лулу да Силву, требуя гарантий безопасности для Путина. Впрочем, даже вопреки геополитическим симпатиям, бразильский лидер не смог обеспечить неприкосновенность российскому диктатору.

В результате Путин решил остаться в Москве и присоединиться к саммиту онлайн. Россию будет физически представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.

Эксперт Atlantic Council Питер Дикинсон отмечает, что Владимир Путин не глобальный игрок, а фигура, которая боится покинуть свою страну. Из-за закрытого воздушного пространства для российских самолетов, а также с риском ареста почти в каждой второй стране планеты, международная мобильность Путина почти нулевая. Его новая реальность – это виртуальные саммиты, дипломатия с экрана и страх перед "незапланированными посадками".

"Путин сегодня очень осторожен. Если нет гарантий, что его не арестуют, он просто не едет", — отмечает Дикинсон.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что удар по Киеву был нанесен неслучайно. В США объяснили цель Путина.

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