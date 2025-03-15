Похоже на унижение: что ждало спецпосланника Трампа в Москве, куда он прибыл на встречу с Путиным

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф ждал восемь часов встречи с главой Кремля Владимиром Путиным. Тот в это время встречался с Александром Лукашенко. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Sky News".

Стив Уиткофф . Фото из открытых источников

Судя по кадрам, как пишет издание, запечатлевшим его кортеж, выезжающий и возвращающийся в московский аэропорт Внуково, он пробыл здесь чуть более 12 часов, что свидетельствует о том, что "Стив Уиткофф недолго пробыл в российской столице".

"И большую часть этого времени, судя по всему, он оставался в ожидании. Прибыв в четверг около обеда, он прождал не менее восьми часов, прежде чем его вызвали в Кремль", — говорят журналисты.

Авторы публикации приходят к выводу, что, "очевидно, Путин был слишком занят", встречаясь с главой белорусского режима Александром Лукашенко, в рамках "спешно организованного государственного визита", о котором было объявлено накануне.

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