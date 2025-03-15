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Похоже на унижение: что ждало спецпосланника Трампа в Москве, куда он прибыл на встречу с Путиным

Путин лишь поздно вечером в четверг принял Стива Уиткоффа

сегодня, 15:05
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Кравцев Сергей

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф ждал восемь часов встречи с главой Кремля Владимиром Путиным. Тот в это время встречался с Александром Лукашенко. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Sky News".

Похоже на унижение: что ждало спецпосланника Трампа в Москве, куда он прибыл на встречу с Путиным

Стив Уиткофф . Фото из открытых источников

Судя по кадрам, как пишет издание, запечатлевшим его кортеж, выезжающий и возвращающийся в московский аэропорт Внуково, он пробыл здесь чуть более 12 часов, что свидетельствует о том, что "Стив Уиткофф недолго пробыл в российской столице".

"И большую часть этого времени, судя по всему, он оставался в ожидании. Прибыв в четверг около обеда, он прождал не менее восьми часов, прежде чем его вызвали в Кремль", — говорят журналисты.

Авторы публикации приходят к выводу, что, "очевидно, Путин был слишком занят", встречаясь с главой белорусского режима Александром Лукашенко, в рамках "спешно организованного государственного визита", о котором было объявлено накануне.

Читайте также на портале "Комментарии" — хозяин Кремля Владимир Путин фактически отклонил предложение о прекращении огня, согласованное США. Диктатор предложил альтернативное предложение, противоречащее первому варианту. В Институте изучения войны (ISW) уже заявили, что таким образом диктатор пытается заполучить превентивные уступки до начала официальных переговоров о прекращении войны. В то же время глава МИД Украины Андрей Сибига уже заявил, что такой позицией Путин показывает, что он хочет продолжать войну. А советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что не будет никакого прекращения военного положения, мобилизации, как того хочет Путин, даже, если будет объявлено перемирие. Почему Путин отказался принять предложение Трампа? Как дальше может развиваться ситуация с переговорным треком? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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