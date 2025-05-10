Похвастаться оказалось нечем: о чем Путин так и не решился сказать во время выступления на параде

Украинские войска при поддержке западных союзников не позволили российской армии добыть хоть какую-то из поставленных целей. В тоге российскому диктатору Владимиру Путину не удалось похвастаться значительными успехами на поле боя в ходе празднования Дня Победы. Об это говорится в отчете Института изучения войны.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Путин не обсуждал ситуацию на поле боя в Украине во время празднования Дня Победы Россией в Москве 8 и 9 мая, но заявил, что вся Россия поддерживает воюющих в Украине российских военнослужащих. Российские войска не захватили никаких крупных городов в Украине с момента захвата Авдеевки в феврале 2024 года с декабря 2024 года, есть Большая Новоселка (довоенное население 5000 человек)", — отмечают американские аналитики.

Украинские источники ранее сообщали, что российские войска пытаются захватить Покровск, Часов Яр, Торецк и оставшиеся территории Луганской области, после чего продвинуться в Днепропетровскую область. Дедлайн Кремлем был определен – ко Дню Победы 9 мая. В итоге российские войска не достигли ни одной из этих целей и фактически пытаются захватить Покровск, Часов Яр и Торецк примерно год.

"Дальнобойные удары Украины и улучшенная интеграция тактических операций беспилотников с оборонными операциями и контратаками — все это благодаря западной военной поддержке — замедлили, а в некоторых местах и остановили российские наступательные операции в Украине. Успешная интеграция Украиной украинских новаторов и операторов беспилотников с наземными войсками, 2024 и начале 2025 годов", — пишут в ISW.

Атака по российским складам боеприпасов, объектам оборонной промышленности и нефтегазовой инфраструктуре подрывали способность России поставлять подразделения на передовой и усиливали рост расходов на войну России против Украины. В Институте добавляют, что украинские войска также специально обострили другие уязвимости России в течение последнего года, включая обострение дефицита оперативных резервов России, начав вторжение в Курскую область в августе 2024 года и заставив российских военных передислоцировать войска из других прифронтовых районов для защиты от вторжения.

ISW резюмирует: единственной недавней военной операцией, которую Путин представил в День Победы, было отражение украинского вторжения в Курскую область.

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