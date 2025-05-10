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Кравцев Сергей
Украинские войска при поддержке западных союзников не позволили российской армии добыть хоть какую-то из поставленных целей. В тоге российскому диктатору Владимиру Путину не удалось похвастаться значительными успехами на поле боя в ходе празднования Дня Победы. Об это говорится в отчете Института изучения войны.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Украинские источники ранее сообщали, что российские войска пытаются захватить Покровск, Часов Яр, Торецк и оставшиеся территории Луганской области, после чего продвинуться в Днепропетровскую область. Дедлайн Кремлем был определен – ко Дню Победы 9 мая. В итоге российские войска не достигли ни одной из этих целей и фактически пытаются захватить Покровск, Часов Яр и Торецк примерно год.
Атака по российским складам боеприпасов, объектам оборонной промышленности и нефтегазовой инфраструктуре подрывали способность России поставлять подразделения на передовой и усиливали рост расходов на войну России против Украины. В Институте добавляют, что украинские войска также специально обострили другие уязвимости России в течение последнего года, включая обострение дефицита оперативных резервов России, начав вторжение в Курскую область в августе 2024 года и заставив российских военных передислоцировать войска из других прифронтовых районов для защиты от вторжения.
ISW резюмирует: единственной недавней военной операцией, которую Путин представил в День Победы, было отражение украинского вторжения в Курскую область.
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