Пока миллионы людей замерзают, Россия взялась угрожать Молдове

Оккупированный Россией молдавский регион Приднестровья уже шестой день остается без поставки российского газа. Так называемые представители власти непризнанной "ПМР" отказались от предложения Кишинева закупать газ для региона за счет Молдовы. В ответ Россия выдвинула угрозы Молдовы.

Россия угрожает Молдове (фото из открытых источников)

Об этом говорится в заявлении посольства России в Молдове, которое было опубликовано в Сети.

Ситуация в Приднестровье критическая: регион замерзает, а энергосистема находится на грани коллапса из-за дефицита электроэнергии, который превышает 30%. В регионе начались отключения водоснабжения, а в Тирасполе развернули полевые кухни. Местные жители снимают это на видео, показывая, как люди вынуждены приспосабливаться к сложным условиям.

Тем временем посольство России в Молдове выступило с угрозами. В своем заявлении ведомство выразило обеспокоенность "призывами" в Молдове к силовому решению проблемы Приднестровья.

"Пропагандистские атаки направлены на подрыв доверия приднестровцев к России. Некоторые "горячие головы", по молчаливому согласию молдавских чиновников, предлагают решить приднестровский файл силовым путем. Мы неоднократно предупреждали, что такие действия не останутся без ответа", – говорится в заявлении посольства РФ.

Также российское диппредставительство назвало кризис в Приднестровье "искусственным", возложив ответственность за его создание на "коллективный Запад" и Украину.

"Пусть никто не сомневается: защита российских граждан и соотечественников является абсолютным приоритетом нашей внешней политики", – заявили в посольстве РФ.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Молдове цены на электроэнергию подорожали вдвое — стоимость в пересчете на гривны составляет более 10 грн. Также повысили стоимость теплоснабжения. Основатель ОО "Союз потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко рассказал, как ситуация в Молдове может отразиться в Украине.