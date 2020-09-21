Поклонская заявила, что готова казнить Турчинова

Бывший прокурор Автономной Республики Крым Наталья Поклонская заявила, что предала бы казни бывшего секретаря Совета Национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, поскольку считает его персонально виновным в ситуации, которая вынудила крымчан проголосовать ан "референдуме" за "присоединение" к России в 2014 году. Об этом она рассказала в интервью российской журналистке Ксении Собчак.

Так, в конце беседы с Поклонской Собчак предложила ей "супер-игру", в которой предложила сделать сложный выбор.

"Представьте, что у вас есть полномочия одного человека помиловать, а второго предать военному трибуналу. Какова была участь этих двух персонажей?", - обратилась журналист к экс-прокурору Крыма и показала фотографии с Турчиновым и Порошенко.

Как призналась сама Поклонская, этот выбор оказался для нее сложным и милости никто не заслуживает. Однако именно потому, что Александр Турчинов лично приезжал в прокуратуру в 2014 году, она испытывает к нему особую неприязнь.

"Турчинова казнить, а этого (Порошенко - прим. ред.) миловать и отправить отбывать наказание на Колыму. копать северо-крымский канал, а то здесь воды нет", - резюмировала Поклонская.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что интервью с Натальей Поклонской Ксении Собчак пришлось записывать под угрозой украинского законодательства.

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