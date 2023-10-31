Покушение на Царева: в ФСБ рассказали – есть ли угроза жизни коллаборанту

Угроза жизни экс-нардепа и коллаборанта Олега Царева, на которого было совершено покушение, в настоящее время отсутствует, состояние здоровья – удовлетворительное. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении ФСБ.

Олег Царев. Фото: из открытых источников

В ФСБ также заявили, что задержали подозреваемого в покушении на Олега Царева, и он дает признательные показания.

Сообщается, что задержан координатор нападения, житель Ялты, который, как отмечает ФСБ, организовал слежку за Царевым и оборудовал тайник со средствами поражения "по заданию СБУ".

Российские пропагандисты уже обнародовали видео задержания, на котором предполагаемый координатор покушения заявил, что его завербовали в январе 2023 года. Якобы в феврале он устроился на работу в санаторий, где жил Царев, чтобы собирать данные о его передвижениях.

Отметим, ранее сообщалось, что во временно оккупированном Крыму с коллаборантом, бывшим нардепом Олегом Царевым произошел неприятный инцидент. Якобы после Царев оказался в реанимации (в тяжелом состоянии) с огнестрельным ранением.

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Также издание "Комментарии" сообщало – один из лидеров Партии регионов, обвиняемый в госизмене, уде во время полномасштабного вторжения российских войск в Украину сбежал в Москву.

Ранее "Комментарии" сообщали — экс-нардепу Мураеву сообщили о подозрении в госизмене.



