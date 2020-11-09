Полиция задержала солдата, расстрелявшего сослуживцев и офицера

Военнослужащий Антон Макаров, который расстрелял троих сослуживцев на аэродроме в Воронеже и скрылся, задержан. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник.

"Полиция задержала. Живой", — говорится в сообщении.

Эту информацию агентству позже подтвердили в Западном военном округе.

Ранее стало известно, что на военном аэродроме "Балтимор" в Воронеже солдат-срочник Антон Макаров напал с топором на сослуживцев, а потом отобрал у офицера табельное оружие, застрелил его, водителя и еще нескольких солдат.

Около 5 утра призывник Антон Макаров из бомбардировочного полка военной части 45117 вступил в словесный конфликт с майором Ермолаевым, который прибыл с проверкой наряда. Отобрал его табельный пистолет Макарова и 16 патронов и выстрелил в офицера. К Ермолаеву подбежал водитель, пытаясь оказать помощь, призывник выстрелил и в него. Позже выстрелил в еще одного солдата (он скончался к 8 утра) и сбежал из части.





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