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Полиция задержала солдата, расстрелявшего сослуживцев и офицера

На поиски Антона Макарова потребовалось полдня

сегодня, 14:53
Автор:

Владимир Лавский

Военнослужащий Антон Макаров, который расстрелял троих сослуживцев на аэродроме в Воронеже и скрылся, задержан. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник.

Полиция задержала солдата, расстрелявшего сослуживцев и офицера

"Полиция задержала. Живой", — говорится в сообщении.

Эту информацию агентству позже подтвердили в Западном военном округе.

Ранее стало известно, что на военном аэродроме "Балтимор" в Воронеже солдат-срочник Антон Макаров напал с топором на сослуживцев, а потом отобрал у офицера табельное оружие, застрелил его, водителя и еще нескольких солдат.

Около 5 утра призывник Антон Макаров из бомбардировочного полка военной части 45117 вступил в словесный конфликт с майором Ермолаевым, который прибыл с проверкой наряда. Отобрал его табельный пистолет Макарова и 16 патронов и выстрелил в офицера. К Ермолаеву подбежал водитель, пытаясь оказать помощь, призывник выстрелил и в него. Позже выстрелил в еще одного солдата (он скончался к 8 утра) и сбежал из части.



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Источник: https://www.gazeta.ru/army/news/2020/11/09/15202807.shtml
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