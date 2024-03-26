Политолог: Выгодополучателем теракта в «Крокусе» является Патрушев

Политолог Вадим Денисенко считает, по всей вероятности, что теракт в "Крокусе" был использован группой политиков в РФ, которые, де-факто совершили скрытый государственный переворот. По его словам, с большой долей вероятности можно говорить, что главным бенефициаром мог стать Николай Патрушев.

Николай Патрушев

Как отметил эксперт, пока до конца нельзя понять, а что же это действительно было. И версия об ИГИЛ имеет нестыковки, главная – отсутствие идеологической базы у киллеров, и российская версия вызывает много вопросов, прежде всего из-за неорганизованности.

При этом Денисенко обратил внимание на резкую радикализацию всей российской вертикали, уже демонстрируемую на всех уровнях. Так, в РФ хотят вернуть смертную казнь, риторика спикера российского диктатора Дмитрия Пескова стала более жесткой, Россия начала применять "Цирконы".

"Все это совокупно говорит нам о резком смещении баланса сил в сторону самых радикальных элементов. И здесь, за всем этим мы можем видеть прежде всего главу российского совбеза, политика номер 2 в РФ Николая Патрушева"

, – отметил Денисенко.

По его словам, в течение последних лет шло сближение, а с полномасштабным вторжением можно говорить о тандеме Патрушева и руководителе "Ростеха" Чемезова (по уровню влияния входит в топ-5 политиков РФ).

"Объединение этих двух фигур гарантирует сейчас полное преимущество над всеми остальными башням. Иными словами, мы видим резкий рост влияния одной группы при молчаливом согласии всех остальных. Более того, мы видим подстройку всех остальных под новую реальность. Конечно, за всем этим надо еще последовать, но пока выглядит так, что родная структура Путина взяла своего питомца в тиски и забирает у него люфт для создания определенных балансов"

, – отметил политолог.

При этом он добавил, что главный люфт – это переговоры. Вся российская риторика сейчас проникнута исключительно агрессией и не подразумевает никаких компромиссов, даже в деталях, добавил эксперт.

"Если эта гипотеза подтвердится, это выход из любых переговоров и резкое движение в сторону превращения России в Иран. Плюс этого всего лишь в том, что Патрушев будет ставить экономику в ущерб войне"

, – добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что в России был совершен теракт в "Крокус Сити Холле", в результате которого было много погибших и раненых. Глава российского Совбеза Николай Патрушев заявил о том, что к теракту причастна Украина.