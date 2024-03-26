Политолог: Выгодополучателем теракта в «Крокусе» является Патрушев

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Ткачик Олеся
Политолог Вадим Денисенко считает, по всей вероятности, что теракт в "Крокусе" был использован группой политиков в РФ, которые, де-факто совершили скрытый государственный переворот. По его словам, с большой долей вероятности можно говорить, что главным бенефициаром мог стать Николай Патрушев.
Николай Патрушев
Как отметил эксперт, пока до конца нельзя понять, а что же это действительно было. И версия об ИГИЛ имеет нестыковки, главная – отсутствие идеологической базы у киллеров, и российская версия вызывает много вопросов, прежде всего из-за неорганизованности.
При этом Денисенко обратил внимание на резкую радикализацию всей российской вертикали, уже демонстрируемую на всех уровнях. Так, в РФ хотят вернуть смертную казнь, риторика спикера российского диктатора Дмитрия Пескова стала более жесткой, Россия начала применять "Цирконы".
По его словам, в течение последних лет шло сближение, а с полномасштабным вторжением можно говорить о тандеме Патрушева и руководителе "Ростеха" Чемезова (по уровню влияния входит в топ-5 политиков РФ).
При этом он добавил, что главный люфт – это переговоры. Вся российская риторика сейчас проникнута исключительно агрессией и не подразумевает никаких компромиссов, даже в деталях, добавил эксперт.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что в России был совершен теракт в "Крокус Сити Холле", в результате которого было много погибших и раненых. Глава российского Совбеза Николай Патрушев заявил о том, что к теракту причастна Украина.
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