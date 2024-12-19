В Калининградской области и Камчатке в России уже ввели продуктовые карточки и специальные талоны на дешевые продукты для малообеспеченных граждан. В будущем такие "льготы" могут стать недоступными для условно обеспеченных слоев населения. Как отметил в эфире 24 канала экономист Максим Блант, попытки российских властей сдержать рост цен могут привести к исчезновению товаров с полок магазинов. Несмотря на это, официальная статистика будет демонстрировать "снижение инфляции", подавая ситуацию в выгодном свете.

Талоны на еду

Как говорит эксперт, на Камчатке уже действуют талоны на дешевую рыбу для малоимущих. Там россияне могут приобрести рыбу за 400 рублей за килограмм. В Калининградской области внедрены продуктовые карты. Блант прогнозирует, что к 2025 году такие карты будут доступны только для социально незащищенных слоев населения, тогда как обеспеченные россияне будут "расплачиваться за все грехи" государственной политики.

"Малообеспеченные смогут получить минимальный набор продуктов по социальным ценам, тогда как остальное население будет вынуждено платить полную стоимость. Если продукты будут продавать по обычным ценам, они будут только дорожать, а по фиксированным — исчезать из магазинов", — пояснил экономист.

Также, по словам Бланта, российская статистика сможет создать иллюзию понижения инфляции, ориентируясь на социальные цены, даже если товары будут отсутствовать в продаже.

"То, что полки магазинов пусты, никого не волнует. Но в магазинах станет грустно," – добавил он.

Доктор экономических наук Игорь Липсиц подтвердил, что российские чиновники серьезно обсуждают предоставление талонов на 3 тысячи рублей, чтобы предотвратить голод среди населения. Это свидетельствует о резком снижении уровня жизни граждан, поскольку большинство государственных ресурсов направлено на финансирование войны против Украины.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что жители Татарстана идут на войну, чтобы заработать.



