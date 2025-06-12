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Полное безумие: Путин поделился с оккупантами секремом бессмертия россиян

Путин считает, что войны, развязываемые РФ, являются путем к бессмертию

сегодня, 20:20
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Лиля Воробьева

В якобы праздничный день для РФ глава Кремля сделал новое безумное заявление. Да, Путин принялся раскрывать секрет бессмертия народа России. По его словам, оно состоит в победах РФ. Такое сумасшедшее заключение глава страны-агрессорки сделал во время беседы с писателем Александром Прохановым, которого наградил медалью Героя труда. А еще – свои больные, захватнические рассуждения Путин донес оккупантам, присутствовавшим во время программы "Время героев".

Полное безумие: Путин поделился с оккупантами секремом бессмертия россиян

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Путин оправдывая безумные потери среди окупантов, заявил, что путь к победам прокладывают герои спецоперации, которые прямо в эти секунды выполняют свой долг перед Родиной.

"Смысл сегодняшнего дня – в бессмертии русского народа, всех народов нашей многонациональной страны и нашего государства. Путь к бессмертию лежит через победы, которых добиваетесь вы и ваши боевые товарищи", – обратился Путин к оккупантам.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что президенту России Владимиру Путину выгодно создавать видимость участия в мирных переговорах, при этом не прекращая военных действий против Украины. Такие "переговоры" используются как инструмент для демонстрации, что Киеву вроде бы не нужна военная помощь.

Кремль пытается воспользоваться ситуацией и захватить как можно больше украинских территорий. Об этом в эфире телеканала Espreso рассказал бывший посол Украины в США Валерий Чалый. Он напомнил, что во время одной из инициатив Украина предложила 30-дневное перемирие, причем в конце согласилась даже на его проведение без предварительных условий и гарантий безопасности. Однако, по словам эксперта, Россия лишь притворялась, что участвует в обсуждении – на что уже обращали внимание серьезные аналитики.



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