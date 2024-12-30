Польша хочет построить дорогу до Калининградской области: в России отреагировали

Польша планирует вскоре завершить строительство стены на границе с Беларусью, чтобы остановить приток мигрантов. Об этом пишет Financial Times.

Мария Захарова. Фото: МИД рф

"Польша стремится завершить строительство стены на границе и закрыть границу с Беларусью к лету следующего года, чтобы остановить наплыв мигрантов, что Варшава называет гибридной войной России", – говорится в статье.

Дополнительные инфраструктурные работы вдоль 400-километровой восточной границы Польши, о которых правительство Дональда Туска объявило в этом году, должны быть завершены до середины 2025 года, заявил заместитель министра миграции страны Мацей Дущик. По его словам, как только строительство будет завершено, безопасность границы будет максимально приближена к 100%.

Польша начала строительство пограничной стены в конце 2021 года, когда режим белорусского диктатора Александра Лукашенко впервые способствовал прибытию тысяч мигрантов в Польшу и соседние страны Балтии.

Вступивший в должность год назад Туск поставил борьбу с "гибридной войной" России на первое место в своей повестке дня, включая расширение и отправку дополнительных войск в буферную зону вдоль границы с Беларусью.

Правительство Туска устанавливает на границе камеры ночного видения и тепловизоры, строит новый путь для патрулирования и укрепляет пятиметровый стальной забор, построенный предшественниками в 2022-м. Польша тратит более 2,5 млрд. злотых (587 млн. евро) на укрепление границы, половина из которых выделяется правительством Туска, сказал Мацей Дущик.

"Этот искусственно созданный миграционный путь будет закрыт следующим летом, я надеюсь и верю в это", – сказал Дущик.

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В то же время, он отметил, что Варшаве нужно быть готовой к очередной попытке Лукашенко "обострить конфликт" и саботировать усиленную пограничную инфраструктуру Польши

В ближайшие месяцы Варшава также построит новую дорогу, ведущую в российскую Калининградскую область, что позволит польским войскам быстрее реагировать на возможные нарушения безопасности, добавил Мацей Дущик.

В России отреагировали на эту новость. В частности, представительница МИД РФ Мария Захарова написала:

"Польша в 2025 году построит дорогу к границе с Калининградской областью РФ для возможности быстрой переброски войск и силовиков в случае необходимости. Об этом сообщил в интервью FT замглавы польского МВД Дущик. Пить уже начали, что ли?".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Польша будет строить укрепление "Восточный щит" не только на границе с россией и Беларусью, но и на границе с Украиной.