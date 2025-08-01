Помогут ли молитвы: Путин послушал ультиматум Трампа и уехал в монастырь

Российский диктатор Владимир Путин посетил Валаамский монастырь в компании самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко — на следующий день после того, как Дональд Трамп выдвинул ему жесткий ультиматум по отношению к Украине и пригрозил отрезать Россию от индийского нефтяного рынка. Об этом сообщает The Moscow Times .

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Путин и Лукашенко побывали в Спасо-Преображенском Валаамском ставропигиальном мужском монастыре, посетили Смоленский скит и приняли участие в молебне в церкви Смоленской иконы Божией Матери. На опубликованных Кремлем кадрах видно, как оба диктатора стоят со свечами в окружении священнослужителей РПЦ.

После религиозного обряда Путин и Лукашенко провели переговоры, сообщает пресс-служба Кремля.

Этот визит состоялся на фоне угроз Трампа ввести таможенные санкции против стран, покупающих российскую нефть. В частности, Индия – один из главных покупателей российских энергоносителей – начала отказываться от новых закупок из-за угрозы штрафных пошлин от США.

С 1 августа Трамп уже ввел 25% таможенную пошлину для Индии, а на 8 августа установил Путину дедлайн: если тот не прекратит войну, все государства, покупающие нефть у РФ, будут обложены 100-процентными пошлинами.

"Отношения между Индией и Россией меня совсем не интересуют, – написал Трамп в Truth Social. — Пусть их умирающие экономики разрушаются вместе — мне все равно".

После введения первой волны пошлин со стороны США, индийское правительство оказалось в состоянии шока и начало срочно искать замену поставок из России, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Как отмечается, власти Индии дали указание нефтеперерабатывающим предприятиям разработать планы на случай полной остановки поставок из Российской Федерации и найти других поставщиков нефти. Это решение стало ответом на политику администрации Дональда Трампа, пригрозившего Индии экономическими санкциями в случае продления закупок российской нефти.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину поставки российской нефти в Индию выросли более чем в 30 раз. Это обусловлено, в частности, глубокими скидками — сначала до $14–16 за баррель, которые в последние месяцы снизились до $2,5–4.

В первом полугодии 2025 года индийские нефтеперерабатывающие заводы ежедневно импортировали из РФ 1,75 млн баррелей, что составляет более трети всех потребностей страны в импортной нефти. А в июне поставки выросли до 2 млн баррелей в день, то есть более половины всей нефти, которую Россия экспортирует морскими путями.

По данным Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), с момента начала действия нефтяного эмбарго ЕС Индия уже заплатила России 100 млрд евро за "черное золото", уступая по этому показателю только Китаю, за этот же период импортировавшему нефть из РФ на сумму 125 млрд евро.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин цинично прокомментировал потери россиян на войне. Российский диктатор Владимир Путин заявил, что все потери армии РФ в войне против Украины не напрасны. Такое циничное заявление он сделал во время совместной поездки с Лукашенко на Валаам.

"Именно они создали предпосылки для того, чтобы те, кто сегодня находится в строю, могли продвигаться вперед... В этом смысле у нас нет никакой потери, которая была бы бесполезной", — сказал он на неформальной встрече с самопровозглашенным лидером Беларуси Александром Лукашенко в Валааме.

