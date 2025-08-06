Помощник Путина рассказал, что тот передал Трампу через Виткоффа

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Лиля Воробьева
По итогам встречи Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Виткоффом помощник главы Кремля Юрий Ушаков сделал заявление. Его слова цитируют русские СМИ.
Юрий Ушаков (фото из открытых источников)
По его словам, разговор Путина и Виткоффа был полезным и конструктивным, ведь они обсудили "украинский кризис". Россия передала американской стороне сигналы по украинскому вопросу и получила ответные сигналы от Трампа.
Также Ушаков подчеркнул, что Путин владеет полной информацией по украинскому вопросу.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Кремле завершилась встреча Путин со специальным посланником Трампа Стивом Виткоффом, которая началась около полудня 6 августа. Она продолжалась около 3 часов. Об этом сообщают в Кремле. Также российские медиа показывают, что кортеж посланника из США покинул Кремль.