Помощник Путина рассказал, что тот передал Трампу через Виткоффа

По итогам встречи Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Виткоффом помощник главы Кремля Юрий Ушаков сделал заявление. Его слова цитируют русские СМИ.

Юрий Ушаков (фото из открытых источников)

По его словам, разговор Путина и Виткоффа был полезным и конструктивным, ведь они обсудили "украинский кризис". Россия передала американской стороне сигналы по украинскому вопросу и получила ответные сигналы от Трампа.

" Специалист президента США Стив Виткофф сегодня был принят нашим президентом. Состоялся очень полезный и конструктивный разговор. Если назвать темы, то, прежде всего, конечно, это украинский кризис. И вторая тема — это перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией. С нашей стороны, в частности, по украинскому вопросу были переданы некоторые сигналы."

Также Ушаков подчеркнул, что Путин владеет полной информацией по украинскому вопросу.

"Сейчас ситуация такова, что наш президент обладает полнотой информации, т.е. нашими сигналами, сигналами от президента Трампа. А Трампу еще о результатах этой встречи не доложили. Поэтому я бы воздержался от более подробных комментариев. Посмотрим, когда Виткофф сможет доложить о сегодняшнем разговоре Трампу. После этого, очевидно, мы сможем еще больше. он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Кремле завершилась встреча Путин со специальным посланником Трампа Стивом Виткоффом, которая началась около полудня 6 августа. Она продолжалась около 3 часов. Об этом сообщают в Кремле. Также российские медиа показывают, что кортеж посланника из США покинул Кремль.