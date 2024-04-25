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Пора Путину прятаться в бункер. Стало известно, как СБУ подбирается к Кремлю

СБУ потихоньку переносит боевые действия на территорию России, об этом в Фейсбуке заявил военный Кирилл Сазонов. По его словам, спецслужбы приближаются к Кремлю, поэтому российскому диктатору Владимиру Путину пора прятаться в бункер

сегодня, 14:26
Автор:
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Ткачик Олеся
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Пока продолжаются дискуссии на тему – должна ли Украина наносить удары по НПЗ на территории России Служба безопасности продолжает спокойно и методично выбивать нефтегазовую инфраструктуру страны-бензоколонки, подчеркнет политолог, который служит на фронте Кирилл Сазонов.

Пора Путину прятаться в бункер. Стало известно, как СБУ подбирается к Кремлю

Путин в бункере

По его словам, "Роснефть" недосчиталась сразу двух баз хранения и перекачки горюче-смазочных материалов за одну ночь — в населенных пунктах Ярцево и Раздорово Смоленской области.

Известно, что на этих базах хранилось 26 тысяч кубометров российского топлива. После мощных взрывов на объектах начался масштабный пожар и эвакуация персонала.

Как отметил Сазонов, удары по нефтебазам – это продолжение системной работы СБУ по разрушению ключевой и бюджетообразующей отрасли России, которая к тому же позволяет врагу финансировать ведение войны в Украине.

"Это еще не полный список впечатленных СБУ целей в последнее время. Добавьте успешные примеры ударов по 13 нефтеперерабатывающим заводам России. Теперь очередь дошла и до крупных нефтяных баз. Дроны СБУ также атакуют металлургические заводы и авиабазы. Что имеем по факту? Очень хорошую тенденцию. СБУ генерала Малюка сделали прилеты в РФ регулярными – СБУ перенесла войну на территорию РФ и приближает ее к Кремлю. Уже скоро. Пора прятаться в бункер",
– отметил Сазонов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в России обеспокоены тем, что Силы обороны устроят им ад 7 и 9 мая. Их эксперты прогнозируют, что будет нанесена серия ударов по российской территории, в том числе по стратегическим объектам в тылу.




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Источник: https://www.facebook.com/KirsllSazonov/posts/pfbid09izLP1971n6LZEMcPkmKCoCvSrW4E6YxtfU8pextfgGZfCFbW113zUumdzBJFbjhl
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