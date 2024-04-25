Пора Путину прятаться в бункер. Стало известно, как СБУ подбирается к Кремлю

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Ткачик Олеся
Пока продолжаются дискуссии на тему – должна ли Украина наносить удары по НПЗ на территории России Служба безопасности продолжает спокойно и методично выбивать нефтегазовую инфраструктуру страны-бензоколонки, подчеркнет политолог, который служит на фронте Кирилл Сазонов.
Путин в бункере
По его словам, "Роснефть" недосчиталась сразу двух баз хранения и перекачки горюче-смазочных материалов за одну ночь — в населенных пунктах Ярцево и Раздорово Смоленской области.
Известно, что на этих базах хранилось 26 тысяч кубометров российского топлива. После мощных взрывов на объектах начался масштабный пожар и эвакуация персонала.
Как отметил Сазонов, удары по нефтебазам – это продолжение системной работы СБУ по разрушению ключевой и бюджетообразующей отрасли России, которая к тому же позволяет врагу финансировать ведение войны в Украине.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в России обеспокоены тем, что Силы обороны устроят им ад 7 и 9 мая. Их эксперты прогнозируют, что будет нанесена серия ударов по российской территории, в том числе по стратегическим объектам в тылу.
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