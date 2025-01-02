Порубят на клочья: мировые лидеры готовы уничтожить Путина, но при одном условии

Технически у России есть возможность применить тактическое ядерное оружие, однако на практике это крайне маловероятно, подчеркнул в интервью "Главреду" военный эксперт Роман Свитан. По его убеждению, мировые ядерные государства, в которые входят не только Россия, но и США, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, а также другие страны, осознают важность сохранения ядерного баланса.

Владимир Путин

Именно этот баланс, говорит Свитан, является основой геополитического влияния государств, обладающих ядерным арсеналом. По его словам, сейчас около 30-40 стран мира технически способны создать собственное ядерное оружие, но их воздержание от этого в значительной степени обеспечивает нынешний порядок. Изменение этого баланса, например, из-за применения ядерного оружия Россией, могло бы повлечь за собой массовую гонку вооружений, которая обошлась бы мировой экономике в триллионы долларов.

"Никто не даст Путину этот баланс изменить – ему не только руки поотшибают, но и голову, на лоскутья изрубят все то тело, которое будет принимать решение, да и всю цепочку управления и передачи команды, а это до десятка офицеров, выбьют", – убежден Свитан.

То есть, уверен эксперт, мировое сообщество не позволит кремлевскому диктатору Владимиру Путину реализовать такой сценарий. В случае попытки применения ядерного оружия вся командная цепь от принятия решения до его выполнения будет заблокирована или уничтожена. Это включает в себя десятки офицеров, ответственных за передачу приказов.

При этом Свитан отметил, что Путин напоминает Гитлера, который надеялся на "спасательное оружие" или мифическую армию, изменившую ход войны. Но никакой "вундерваффе" Россия применить не сможет – ее остановят на всех уровнях, убежден эксперт.

Тем не менее, Москва продолжает нагнетать тему ядерного оружия, используя его как инструмент внутренней пропаганды. Основная аудитория этой риторики – российское население, демонстрирующее "силу" и "величие" государства. Пугать мир Россия будет и дальше, однако ключевой целью остается создание иллюзии могущества для собственных граждан.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , чего на самом деле добивается Путин в Украине.



