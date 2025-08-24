Лавров попытался объяснить, почему Россия атаковала американский завод в Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что армия РФ может атаковать какие-либо иностранные предприятия в Украине. По его словам, иностранный статус не дает им защиты от ударов российскими ракетами или дронами.

Глава МИД России Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Сергей Лавров во время интервью на NBC получил вопрос от журналистки по поводу разбомбленного американского завода вблизи Мукачево. По ее словам, такой шаг России американцы воспринимают как "пощечину Трампа" и всему мирному процессу.

"Я бы сказал, что те, кто искренне заинтересован в понимании того, что происходит, знают, должны уже знать, что россия никогда и ни при каких обстоятельствах намеренно не наносила удары по объектам, не связанным с военными возможностями Украины", — сказал Лавров.

На ответ министра РФ американская ведущая отметила, что российские войска наносят удары по гражданским объектам в Украине, в том числе по больницам и храмам. Однако глава МИД РФ отметил, что любое иностранное предприятие в Украине может стать целью России.

"Мы никогда не ставили себе целью гражданские объекты того рода, что вы озвучили… Наличие капитала любой страны в предприятиях, производящих вооружение, в Украине не дает им иммунитета", — добавил Лавров.

Отметим, что Россия неоднократно атаковала гражданские объекты в Украине, называемые в Кремле военными целями.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия 21 августа нанесла ракетный удар по заводу американской компании Flex в Мукачево во время массированной атаки.

