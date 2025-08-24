Лавров попытался объяснить, почему Россия атаковала американский завод в Украине

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что армия РФ может атаковать какие-либо иностранные предприятия в Украине. По его словам, иностранный статус не дает им защиты от ударов российскими ракетами или дронами.
Глава МИД России Сергей Лавров. Фото из открытых источников
Сергей Лавров во время интервью на NBC получил вопрос от журналистки по поводу разбомбленного американского завода вблизи Мукачево. По ее словам, такой шаг России американцы воспринимают как "пощечину Трампа" и всему мирному процессу.
На ответ министра РФ американская ведущая отметила, что российские войска наносят удары по гражданским объектам в Украине, в том числе по больницам и храмам. Однако глава МИД РФ отметил, что любое иностранное предприятие в Украине может стать целью России.
Отметим, что Россия неоднократно атаковала гражданские объекты в Украине, называемые в Кремле военными целями.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия 21 августа нанесла ракетный удар по заводу американской компании Flex в Мукачево во время массированной атаки.
Также "Комментарии" писали, что Лавров назвал новую причину, почему Путин не может встретиться с Зеленским.