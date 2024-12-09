Пошлет ли Путин Трампа с его предложениями о мире: названа дата, когда это будет точно понятно

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Ткачик Олеся
Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что пора завершать войну в Украине. Таким образом, считает политолог Вадим Денисенко, он бросил пас кремлевскому диктатору Владимиру Путину, и направил четкий сигнал по поводу того, что пора начинать диалог.
Владимир Путин
Денисенко подчеркнул, что сейчас решается вопрос российских баз в Сирии. По его мнению, нельзя исключать, что они могут стать частью договоренностей по Украине.
При этом эксперт считает, что нет смысла говорить о том, что, мол, десятки тысяч сирийских военных вместе с миллионами единиц российской техники придет завтра в Украину. По его мнению, подобные заявления являются очередным мифом.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что избранный президент США Дональд Трамп заявил, что падение режима Асада в Сирии показало слабость российского диктатора Владимира Путина и призвал Россию пойти на переговоры для окончания войны в Украине. В Кремле отреагировали на призыв Трампа и выдвинули свои условия.
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