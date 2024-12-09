Пошлет ли Путин Трампа с его предложениями о мире: названа дата, когда это будет точно понятно

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что пора завершать войну в Украине. Таким образом, считает политолог Вадим Денисенко, он бросил пас кремлевскому диктатору Владимиру Путину, и направил четкий сигнал по поводу того, что пора начинать диалог.

Владимир Путин

"Первая реперная точка для Путина – 13.12. Дело в том, что россияне объявили очередное закрытие воздушного пространства над Капустиным Яром с 10 по 13 декабря. А значит, на эти даты они готовят очередную попытку ударить Орешником по Украине (Киеву). Проще говоря, ударить по Киеву будет означать послать Трампа с его предложениями", — отмечает политолог.

Денисенко подчеркнул, что сейчас решается вопрос российских баз в Сирии. По его мнению, нельзя исключать, что они могут стать частью договоренностей по Украине.

При этом эксперт считает, что нет смысла говорить о том, что, мол, десятки тысяч сирийских военных вместе с миллионами единиц российской техники придет завтра в Украину. По его мнению, подобные заявления являются очередным мифом.

"Напомню, как в 2022 те же эксперты пугали теми же десятками тысяч сирийцев, которые должны начать воевать у нас. И техники там не так много. Поэтому никаких больших пополнений прусской армии здесь не будет. Что точно будет: усложняется логистика всех африканских операций для РФ. Очень хотелось бы, чтобы этим воспользовались европейцы и американцы", — подчеркнул эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что избранный президент США Дональд Трамп заявил, что падение режима Асада в Сирии показало слабость российского диктатора Владимира Путина и призвал Россию пойти на переговоры для окончания войны в Украине. В Кремле отреагировали на призыв Трампа и выдвинули свои условия.



