Владимир Мединский (фото из открытых источников)

Российская делегация, которая прибыла в Стамбул, якобы имеет все необходимые полномочия для участия в прямых переговорах с Украиной .

Видео было опубликовано российскими СМИ.

Он отметил, что переговоры в Стамбуле следует рассматривать как продолжение мирного процесса, прерванного в 2022 году.

"Задача прямых контактов с Украиной — установление долгосрочного мира с устранением причин конфликта", — подчеркнул Мединский.

"Делегация РФ в Стамбуле имеет все полномочия и компетенции", — подчеркнул он, комментируя слова украинского президента, который на пресс-конференции раскритиковал состав российской делегации, заявив, что у ее представителей нет достаточных мандатов и компетенций для обсуждения ключевых вопросов перемирия или завершения боевых действий.

В конце пресс-конференции журналист из Франции спросил Мединского: "Ваш президент боится приехать?".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский заявил, что не будет бегать по миру за Путиным , но имеет другой план Президента Владимир Зеленский заявил, что основная цель переговоров в Стамбуле — прекращение огня. Такое заявление он сделал под свой брифинг после переговоров с президентом Эрдоганом.

По словам президента Украины, ему, главе СБУ и начальнику Генштаба ВСУ нечего делать в Стамбуле, поскольку Владимир Путин на переговоры не приехал. Зеленский также пригрозил, что если Россия не продемонстрирует готовность к завершению войны, Украина попросит США, Евросоюз и страны глобального Юга ввести против РФ жесткие санкции.



