Посланец Путина рассказал, что Кремль предложил Украине на переговорах

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Лиля Воробьева
23 июля, ужина, в Стамбуле закончился новый раунд переговоров Украины и России. После завершения переговоров российская делегация вышла в СМИ.
Владимир Мединский (фото из открытых источников)
По его словам, сегодня на украинско-белорусской границе завершается обмен пленными 250 на 250.
Также якобы, чтобы экономить деньги и время делегация РФ предложила создать новые группы и работать онлайн.
Он подтвердил, что на переговорах обсуждался вопрос возвращения гражданских, перемещенных в результате боевых действий.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в США сделали прогноз, что будет по итогам переговоров 23 июля, в Стамбуле запланирован третий раунд переговоров между Украиной и Россией. обмена пленными или эвакуации гражданского населения.23 июля, в Стамбуле запланирован третий раунд переговоров между Украиной и Россией. Как сообщает The New York Times, стороны имеют кардинально противоположные позиции, поэтому прорыв в мирном процессе пока маловероятен.