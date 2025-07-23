Посланец Путина рассказал, что Кремль предложил Украине на переговорах

23 июля, ужина, в Стамбуле закончился новый раунд переговоров Украины и России. После завершения переговоров российская делегация вышла в СМИ.

Владимир Мединский (фото из открытых источников)

По его словам, сегодня на украинско-белорусской границе завершается обмен пленными 250 на 250.

" В ближайшее время будет проведен обмен не менее 1200 военных. Мы предложили Украине передать еще 3000 тел погибших украинских военнослужащих. Все договоренности по гуманитарным вопросам, достигнутые во время второго раунда переговоров в Стамбуле, выполнены", — сказал он.

Также якобы, чтобы экономить деньги и время делегация РФ предложила создать новые группы и работать онлайн.

"Мы предложили сформировать три рабочих группы, которые будут работать онлайн: по политическим, гуманитарным, военным вопросам — Мединский. Мы еще раз предложили украинской стороне рассмотреть вопрос объявления на линии фронта коротких перемирий, чтобы собрать раненых, собрать трупы своих бойцов", — рассказал он.

Он подтвердил, что на переговорах обсуждался вопрос возвращения гражданских, перемещенных в результате боевых действий.

"Позиции Украины и РФ достаточно далеки, мы договорились продолжить контакты", – сказал Мединский.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в США сделали прогноз, что будет по итогам переговоров 23 июля, в Стамбуле запланирован третий раунд переговоров между Украиной и Россией. обмена пленными или эвакуации гражданского населения.

23 июля, в Стамбуле запланирован третий раунд переговоров между Украиной и Россией. Как сообщает The New York Times, стороны имеют кардинально противоположные позиции, поэтому прорыв в мирном процессе пока маловероятен.