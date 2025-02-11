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Посланник Трампа прибыл в Москву: Песков рассказал подробности

Посол США в Москве прибыл в МИД РФ, возможно, этот визит связан с прибытием посланника Трампа

сегодня, 11:42
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Ткачик Олеся

Стало известно о том, что в Москву прибыл специальный посланник американского президента Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Посланник Трампа прибыл в Москву: Песков рассказал подробности

Дмитрий Песков

Впрочем, как заявил спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков, по состоянию на сейчас Кремль якобы не располагает информацией о возможном прилете в Москву спецпосланника Трампа.

"Никакой информации нет и никаких контактов у нас не планируется", — сказал Песков во время брифинга.

Впрочем, он заявил, что между РФ и Соединенными Штатами идет коммуникация по линии разных ведомств. Помимо этого, Песков признал, что контакты в действительности интенсифицировались, "по мере того, как администрация тоже налаживает свою деятельность в Вашингтоне".

"Но в данном случае по украинскому регулированию ничего", — добавил пресс-секретарь Путина.

В то же время известно, что посол США в Москве Линн Трейси приехала в МИД России и находится в здании ведомства.

"Посол США находится в здании МИД РФ. Детали будут объявлены позднее", — об этом сообщают источники российских медиа.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент США Дональд Трамп сообщил о том, что ведет переговоры с Украиной и РФ относительно прекращения войны. При этом он рассказал, что имел разговор с кремлевским диктатором. Впрочем, Песков не подтвердил и не опроверг эту информацию, подчеркнув, что может о чем-то не знать. Есть мнение, что Кремль не подтверждает разговор с Трампом, так как он, возможно, не был успешным для Путина, и он не может заявить своему народу о победах.

Тем не менее, после сегодняшнего ракетного удара по Украине, в Офисе президента сообщили, что Кремль очень четко продемонстрировал Трампу, что мир его абсолютно не интересует.




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Источник: https://www.gazeta.ru/politics/news/2025/02/11/25056416.shtml?updated
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