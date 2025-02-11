Стало известно о том, что в Москву прибыл специальный посланник американского президента Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Дмитрий Песков

Впрочем, как заявил спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков, по состоянию на сейчас Кремль якобы не располагает информацией о возможном прилете в Москву спецпосланника Трампа.

"Никакой информации нет и никаких контактов у нас не планируется", — сказал Песков во время брифинга.

Впрочем, он заявил, что между РФ и Соединенными Штатами идет коммуникация по линии разных ведомств. Помимо этого, Песков признал, что контакты в действительности интенсифицировались, "по мере того, как администрация тоже налаживает свою деятельность в Вашингтоне".

"Но в данном случае по украинскому регулированию ничего", — добавил пресс-секретарь Путина.

В то же время известно, что посол США в Москве Линн Трейси приехала в МИД России и находится в здании ведомства.

"Посол США находится в здании МИД РФ. Детали будут объявлены позднее", — об этом сообщают источники российских медиа.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент США Дональд Трамп сообщил о том, что ведет переговоры с Украиной и РФ относительно прекращения войны. При этом он рассказал, что имел разговор с кремлевским диктатором. Впрочем, Песков не подтвердил и не опроверг эту информацию, подчеркнув, что может о чем-то не знать. Есть мнение, что Кремль не подтверждает разговор с Трампом, так как он, возможно, не был успешным для Путина, и он не может заявить своему народу о победах.

Тем не менее, после сегодняшнего ракетного удара по Украине, в Офисе президента сообщили, что Кремль очень четко продемонстрировал Трампу, что мир его абсолютно не интересует.



